14 січня у Давосі делегації з усього світу обговорять українську формулу миру: запрошені понад 120 країн
Київ • УНН
14 січня в Давосі відбудуться глобальні переговори про мир в Україні, на які запрошено понад 120 країн для обговорення справедливого та довготривалого врегулювання.
14 січня у Давосі відбудеться четверта зустріч радників глав держав для обговорення української формули миру. Про це повідомляє МЗС Швейцарії, передає УНН.
Приймаючи цю конференцію, Швейцарія робить внесок у підтримку дискусій за справедливий і міцний мир в Україні
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Швейцарія регулярно приймає переговори або виступає посередником у дискусіях і зустрічах. Зважаючи на це, Україна попросила Швейцарію провести наступну конференцію. Швейцарія продовжує роботу над формуванням майбутніх перспектив України.
Представлятиме Швейцарію федеральний радник Ігнаціо Кассіс, який відкриє конференцію. Основні обговорення відбуваються на рівні радників з національної безпеки. Швейцарську делегацію очолює посол Габріель Люхінгер, голова відділу міжнародної безпеки FDFA.
На конференцію запрошено близько 120 країн на рівні радників з національної безпеки. Остаточний список учасників буде визначено незадовго до конференції.
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