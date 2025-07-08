137 боевых столкновений за сутки: враг понес сокрушительные потери на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток 7 июля на фронте произошло 137 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли два ракетных и 48 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив при этом 69 управляемых бомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 1213 дронов-камикадзе и совершили 4530 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб, совершил 286 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Враг 16 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного, Красного Первого, Каменки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении враг совершил две попытки наступления в районе Голубовки и Загрызового.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 27 штурмов в районах населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в Серебрянском лесу, а также в сторону Серебрянки, Ольговки и Григоровки. Еще шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг трижды атаковал в районах Григоровки и Выемки.

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С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в сторону Николаевки, Маркового, Предтечино и Белой Горы. Украинские подразделения отбили все пять атак.

На Торецком направлении сегодня произошло три боестолкновения. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Дылеевки.

На Покровском направлении противник 46 раз атаковал в районах населенных пунктов Попов Яр, Разино, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Шевченко, Новоукраинка, Зверово, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Орехово и Алексеевка. Наши защитники сдерживают натиск противника, бои не утихают до сих пор.

На этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 209 оккупантов, из которых 78 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили автомобиль, десять мотоциклов, два квадроцикла, две артиллерийские системы, 19 БпЛА, станцию визуального наблюдения "Муром-М", два терминала спутниковой связи и три антенны управления БпЛА. Кроме того, поражены два автомобиля, мотоцикл и четыре артиллерийские системы - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Поддубное, Федоровка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новоселка, Вольное Поле и Новополь. Пять боестолкновений еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили два вражеских штурма вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки захватчика в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", - добавили в Генштабе.

Напомним

За сутки 6 июля российские оккупационные силы потеряли в Украине 1100 военных, 3 танка и 33 артиллерийские системы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.07.25 составляют более 1 миллиона ликвидированных человек.

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