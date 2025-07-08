137 бойових зіткнень за добу: ворог зазнав нищівних втрат на Покровському напрямку - Генштаб

Від початку доби 7 липня на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що російські загарбники завдали два ракетних та 48 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши при цьому 69 керованих бомб.

Крім цього, залучили для ураження 1213 дронів-камікадзе та здійснили 4530 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів - доповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав шести авіаційних ударів, скинувши 11 керованих бомб, здійснив 286 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Ворог 16 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного, Красного Першого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві спроби наступу в районі Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 27 штурмів у районах населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в Серебрянському лісі, а також у бік Серебрянки, Ольгівки й Григорівки. Ще шість боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував у районах Григорівки та Виїмки.

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З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у бік Миколаївки, Маркового, Предтечиного і Білої Гори. Українські підрозділи відбили всі п’ять атак.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося три боєзіткнення. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районі Диліївки.

На Покровському напрямку противник 46 разів атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Разіне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка. Наші захисники стримують натиск противника, бої не вщухають до цього часу.

На цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 209 окупантів, з яких 78 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили автомобіль, десять мотоциклів, два квадроцикли, дві артилерійські системи, 19 БпЛА, станцію візуального спостереження "Муром-М", два термінали супутникового зв’язку та три антени управління БпЛА. Крім того, уражено два автомобілі, мотоцикл та чотири артилерійські системи - йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників в районах населених пунктів Піддубне, Федорівка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль. П’ять боєзіткнень ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили два ворожих штурми поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки загарбника в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося",- додали у Генштабі.

Нагадаємо

За добу 6 липня російські окупаційні сили втратили в Україні 1100 військових, 3 танки та 33 артилерійські системи. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.25 становлять понад 1 мільйон ліквідованих осіб.

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