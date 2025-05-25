135 боестолкновений в сутки: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте
Киев • УНН
В течение суток 25 мая на фронте произошло 135 боестолкновений. Враг нанес 74 авиаудара, привлек 1138 дронов-камикадзе и совершил 3648 обстрелов.
С начала суток 25 мая на фронте произошло 135 боестолкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Детали
Отмечается, что захватчики нанесли один ракетный и 74 авиационных удара, применив 81 ракету и сбросив 112 управляемых авиационных бомб.
Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1138 дронов-камикадзе и осуществили 3648 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах
Ситуация по направлениям
С начала суток на Харьковском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших защитников вблизи Волчанска, Строевки и Красного Первого.
На Купянском направлении враг совершил два штурма позиций наших защитников в районах Кругляковки и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 19 раз атаковали позиции украинцев в сторону Редкодуба, Зеленой Долины, Нового Мира и вблизи Грековки, Липового и Торского. Сейчас украинские защитники отбивают четыре атаки противника.
Силы обороны остановили четыре наступательные действия захватчиков в сторону Григоровки и вблизи Белогоровки и Верхнекаменского, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор
На Краматорском направлении в настоящее время зафиксировано семь боестолкновений в направлении Предтечиного, Белой Горы и неподалеку от Часового Яра, один бой продолжается.
На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Романовки, Дилиевки и в сторону Новоспаского, сейчас продолжаются три боестолкновения.
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С начала этих суток на Покровском направлении россияне 40 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Котляровка, Малиновка, Лысовка, Удачное, Зверово, Троицкое, Елизаветовка, Андреевка и в сторону Шевченко Первого, Зари, Муравки, Алексеевки, Миролюбовки. К этому времени продолжаются три боестолкновения. Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Долгая Балка, Александро-Калиново, Степановка.
Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери, сегодня на этом направлении было обезврежено 159 оккупантов, 95 из них – безвозвратно. Также уничтожено три единицы автомобильной техники, девять мотоциклов, один миномет, семь беспилотных летательных аппаратов, две антенны связи и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, поврежден миномет российских оккупантов
На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 19 вражеских штурмов позиций наших войск вблизи населенных пунктов Новополь, Константинополь, Новоселка, Вольное Поле и в направлении Мирного, Шевченко, Комара, Зеленого Поля и Богатыря. Еще три боестолкновения продолжаются. Авиаударам неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Новополь.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по районам Новодаровки, Гуляйполя и Малиновки.
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На Ореховском направлении враг пять раз пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоандреевка и Степное. Авиационным ударам подверглись Малая Токмачка и Каменское.
На Приднепровском направлении произошло три попытки врага продвинуться вперед вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 24 штурма позиций украинских подразделений, сейчас продолжается три боестолкновения. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив при этом 25 управляемых бомб, и осуществил 202 артиллерийских обстрела, 13 из которых – из реактивных систем залпового огня.
"На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.
Напомним
В ночь на 25 мая рф атаковала Украину 367 средствами воздушного нападения. Украинские силы ПВО сбили 45 крылатых ракет и 266 вражеских БпЛА в разных областях страны.
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