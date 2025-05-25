135 боестолкновений в сутки: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

С начала суток 25 мая на фронте произошло 135 боестолкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что захватчики нанесли один ракетный и 74 авиационных удара, применив 81 ракету и сбросив 112 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1138 дронов-камикадзе и осуществили 3648 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах - доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

С начала суток на Харьковском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших защитников вблизи Волчанска, Строевки и Красного Первого.

На Купянском направлении враг совершил два штурма позиций наших защитников в районах Кругляковки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 19 раз атаковали позиции украинцев в сторону Редкодуба, Зеленой Долины, Нового Мира и вблизи Грековки, Липового и Торского. Сейчас украинские защитники отбивают четыре атаки противника.

Силы обороны остановили четыре наступательные действия захватчиков в сторону Григоровки и вблизи Белогоровки и Верхнекаменского, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор - уточнили в Генштабе.

На Краматорском направлении в настоящее время зафиксировано семь боестолкновений в направлении Предтечиного, Белой Горы и неподалеку от Часового Яра, один бой продолжается.

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Романовки, Дилиевки и в сторону Новоспаского, сейчас продолжаются три боестолкновения.

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С начала этих суток на Покровском направлении россияне 40 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Котляровка, Малиновка, Лысовка, Удачное, Зверово, Троицкое, Елизаветовка, Андреевка и в сторону Шевченко Первого, Зари, Муравки, Алексеевки, Миролюбовки. К этому времени продолжаются три боестолкновения. Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Долгая Балка, Александро-Калиново, Степановка.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери, сегодня на этом направлении было обезврежено 159 оккупантов, 95 из них – безвозвратно. Также уничтожено три единицы автомобильной техники, девять мотоциклов, один миномет, семь беспилотных летательных аппаратов, две антенны связи и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, поврежден миномет российских оккупантов - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 19 вражеских штурмов позиций наших войск вблизи населенных пунктов Новополь, Константинополь, Новоселка, Вольное Поле и в направлении Мирного, Шевченко, Комара, Зеленого Поля и Богатыря. Еще три боестолкновения продолжаются. Авиаударам неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Новополь.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по районам Новодаровки, Гуляйполя и Малиновки.

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На Ореховском направлении враг пять раз пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоандреевка и Степное. Авиационным ударам подверглись Малая Токмачка и Каменское.

На Приднепровском направлении произошло три попытки врага продвинуться вперед вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 24 штурма позиций украинских подразделений, сейчас продолжается три боестолкновения. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив при этом 25 управляемых бомб, и осуществил 202 артиллерийских обстрела, 13 из которых – из реактивных систем залпового огня.

"На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.

Напомним

В ночь на 25 мая рф атаковала Украину 367 средствами воздушного нападения. Украинские силы ПВО сбили 45 крылатых ракет и 266 вражеских БпЛА в разных областях страны.

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