Заявления путина о создании буферной зоны между россией и украиной демонстрируют, что именно он является первопричиной войны - Тихий

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о создании так называемой "буферной зоны" между россией и Украиной, отметив, что он демонстрирует миру, что он является первопричиной этой войны. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает УНН.

Эти заявления не новые, и ничего нового в этих агрессивных намерениях и заявлениях нет, и подобное от этого лица раньше уже, в принципе, звучало. Но вот конкретно сейчас, во время, когда США, европейские партнеры, Украина призывают к мирному процессу, к полному длительному прекращению огня на 30 дней и больше, вот такие заявления от российского диктатора, они очень показательны - сказал Тихий.

Он подчеркнул, что такие заявления путина демонстрируют в этом мире, что он является причиной войны.

"Они демонстрируют в этом мире, что это лицо является единственной причиной, или, как они говорят, первопричиной этой войны, единственной причиной, почему эта война до сих пор продолжается.

И эти слова доказывают наглядно, что именно путин, именно россия является препятствием для мирных усилий сейчас, и именно на них нужно усиливать давление всех форм того, чтобы принуждать россию и путина к миру и к полному полному длительному прекращению огня. А то, что касается всевозможных буферных зон, на территории россии может быть буферная зона. Именно для этого Украина с прошлого года проводит там Курскую операцию", - добавил Тихий.

Напомним

российский диктатор владимир путин объявил о создании так называемой "буферной зоны" между россией и Украиной.