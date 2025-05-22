Заяви путіна про створення буферної зони між росією та Україною, демонструють, що саме він є першопричиною війни - Тихий

В Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву російського диктатора володимира путіна про створення так званої "буферної зони" між росією і Україною, зазначивши, що він демонструє світу, що він є першопричиною цієї війни. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає УНН.

Ці заяви не нові, і нічого нового в цих агресивних намірах і заявах немає, і подібне від цієї особи раніше вже, в принципі, лунало. Але от конкретно зараз, в час, коли США, європейські партнери, Україна закликають до мирного процесу, до повного тривалого припинення вогню на 30 днів і більше, от такі заяви від російського диктатора, вони дуже показові - сказав Тихий.

Він наголосив, що такі заяви путіна демонструють в цьому світові, що він є причиною війни.

"Вони демонструють в цьому світові, що ця особа є єдиною причиною, або, як вони кажуть, першопричиною цієї війни, єдиною причиною, чому ця війна досі триває.

І ці слова доводять наочно, що саме путін, саме росія є перешкодою для мирних зусиль зараз, і саме на них потрібно посилювати тиск всіх форм того, щоби примушувати росію і путіна до миру і до повного повного тривалого припинення вогню. А те, що стосується всіляких буферних зон, на території росії може бути буферна зона. Саме для цього Україна з минулого року проводить там Курську операцію", - додав Тихий.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін оголосив про створення так званої "буферної зони" між росією і Україною.