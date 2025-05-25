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135 боєзіткнень за добу: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки на фронті

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Протягом доби 25 травня на фронті відбулося 135 боєзіткнень. Ворог завдав 74 авіаудари, залучив 1138 дронів-камікадзе та здійснив 3648 обстрілів.

135 боєзіткнень за добу: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки на фронті

Від початку доби 25 травня на фронті відбулося 135 боєзіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що загарбники завдали одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосувавши 81 ракету та скинувши 112 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, росіяни залучили для ураження 1138 дронів-камікадзе та здійснили 3648 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах

- доповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

Від початку доби на Харківському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Строївки та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив два штурми позицій наших оборонців у районах Кругляківки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 19 разів атакували позиції українців в бік Рідкодуба, Зеленої Долини, Нового Миру та поблизу Греківки, Липового й Торського. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.

Сили оборони зупинили чотири наступальні дії загарбників в бік Григорівки та поблизу Білогорівки й Верхньокам’янського, ще два боєзіткнення тривають дотепер

- уточнили у Генштабі.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано сім боєзіткнень в напрямку Предтечиного, Білої Гори та неподалік Часового Яру, один бій триває.

На Торецькому напрямку росіяни десять разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Торецька, Романівки, Диліївки та в бік Новоспаського, наразі тривають три боєзіткнення.

"Причина затягування війни в москві": Зеленський відреагував на нічну атаку рф і закликав до санкцій24.05.25, 10:26 • 3362 перегляди

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 40 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Котлярівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Звірове, Троїцьке, Єлизаветівка, Андріївка та в бік Шевченка Першого, Зорі, Муравки, Олексіївки, Миролюбівки. До цього часу тривають три боєзіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Довга Балка, Олександро-Калинове, Степанівка.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 159 окупантів, 95 з них – безповоротно. Також знищено три одиниці автомобільної техніки, дев’ять мотоциклів, один міномет, сім безпілотних літальних апаратів, дві антени зв’язку та один пункт управління безпілотними літальними апаратами. Крім того, пошкоджено міномет російських окупантів

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населених пунктів Новопіль, Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та в напрямку Мирного, Шевченка, Комара, Зеленого Поля й Багатиря. Ще три боєзіткнення тривають. Авіаударів некерованими ракетами зазнав населений пункт Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах Новодарівки, Гуляйполя та Малинівки.

Заяви путіна про створення буферної зони між росією та Україною, демонструють, що саме він є першопричиною війни - Тихий 22.05.25, 21:08 • 3200 переглядiв

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоандріївка та Степове. Авіаційних ударів зазнали Мала Токмачка та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку відбулося три спроби ворога просунутись уперед поблизу населеного пункту Козачі Лагері.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 24 штурми позицій українських підрозділів, наразі триває три боєзіткнення. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши при цьому 25 керованих бомб, та здійснив 202 артилерійські обстріли, 13 з яких – із реактивних систем залпового вогню.

"На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

У ніч на 25 травня рф атакувала Україну 367 засобами повітряного нападу. Українські сили ППО збили 45 крилатих ракет та 266 ворожих БпЛА в різних областях країни.

путін все ще налаштований на перемогу у війні проти України - розвідки США24.05.25, 19:26 • 3546 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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