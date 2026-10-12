13 октября в Украине будут действовать графики отключения света — сколько очередей будут отключать
Киев • УНН
13 октября в части регионов будут действовать отключения на 0,5–2 очереди. Ограничения вызваны российскими атаками на энергообъекты.
Завтра в части регионов Украины будут действовать графики отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», отключать будут от 0,5 до 2 очередей, передает УНН.
Завтра, 13 октября, в части регионов Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления
Как будут отключать бизнес и бытовых потребителей:
• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 2 очередей).
В компании подчеркнули, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
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