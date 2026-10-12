13 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення світла - скільки черг вимикатимуть

Завтра у частині регіонів України будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикати будуть від 0,5 до 2 черг, передає УНН.

Завтра, 13 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання - йдеться у повідомленні.

Як вимикатимуть бізнес і побутових споживачів:

• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг).

У компанії наголосили, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

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