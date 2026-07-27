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123 из 147 дронов, которые рф выпустила по Украине, обезвредили за ночь

Киев • УНН

 • 1572 просмотра

В ночь на 27 июля россия атаковала Украину 147 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили или подавили 123 дрона, зафиксировано попадание 21 БпЛА на 10 локациях.

123 из 147 дронов, которые рф выпустила по Украине, обезвредили за ночь

россия ночью выпустила по Украине 147 дронов, 123 из которых сбиты или подавлены, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 27 июля (с 18:00 26 июля) противник атаковал 147 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Брянск, Приморско-Ахтарск, Орел – рф, Донецк - ВОТ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 123 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БПЛА.

российские войска за сутки потеряли почти 1600 солдат и более 1200 БПЛА27.07.26, 07:48 • 2190 просмотров

Юлия Шрамко

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