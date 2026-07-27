123 из 147 дронов, которые рф выпустила по Украине, обезвредили за ночь

россия ночью выпустила по Украине 147 дронов, 123 из которых сбиты или подавлены, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 27 июля (с 18:00 26 июля) противник атаковал 147 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Брянск, Приморско-Ахтарск, Орел – рф, Донецк - ВОТ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 123 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БПЛА.

российские войска за сутки потеряли почти 1600 солдат и более 1200 БПЛА