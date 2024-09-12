122 боевых столкновения за сутки: ВСУ отражают атаки на разных направлениях

С начала суток в настоящее время зафиксировано 122 боевых столкновения. На Харьковском направлении оккупанты в течение дня трижды безуспешно атаковали в районе Волчанска. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН.

Детали

Восемь раз враг штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении, в районах Синьковки, Колесниковки и Лозовой. Вблизи Стельмаховки еще продолжается бой.

На Лиманском направлении российские захватчики 6 раз пытались продвинуться в районах Невского и Дружелюбовки. Защитники Украины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

На Северском направлении противник совершил 5 атак. Основные усилия концентрировал в районе Верхнекаменского. Два боестолкновения здесь еще продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты пытались вклиниться в нашу оборону в районе Часового Яра и населенного пункта Ступочки. Ситуация под контролем украинских военных.

На Торецком направлении агрессоры пять раз атаковали при поддержке авиации вблизи Торецка, Нелиповки и в районе Нью-йорка. Сейчас еще два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 32. Захватчики продолжают натиск на наши позиции вблизи Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки. Нашими защитниками в настоящее время отражено 28 атак. Основные усилия сегодня враг прикладывал в районе Гродовки и Новогродовки, где произошло около 50 процентов от всех столкновений.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 48 боевых столкновений различной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка, где произошло около 75 процентов всех боев. Кроме того враг атаковал в сторону Украинского, Александрополя и Желанного Первого.

На Времовском направлении за сегодня агрессор при поддержке авиации пять раз штурмовал передний край нашей обороны в районах Водяного и Золотой Нивы. Украинские воины остановили три вражеских штурма, еще два боя продолжаются.

На Приднепровском направлении шесть попыток врага взять позиции наших воинов потерпели неудачу.

Палили автівки військових ЗСУ на замовлення рф: СБУ викрила групу диверсантів