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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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122 боевых столкновения за сутки: ВСУ отражают атаки на разных направлениях

122 боевых столкновения за сутки: ВСУ отражают атаки на разных направлениях

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 20:46  •  8159 просмотра

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Генштаб ВСУ сообщил о 122 боевых столкновениях за сутки. Самые интенсивные бои происходят на Покровском и Кураховском направлениях, где враг пытается прорвать оборону ВСУ.

С начала суток в настоящее время зафиксировано 122 боевых столкновения. На Харьковском направлении оккупанты в течение дня трижды безуспешно атаковали в районе Волчанска. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН.

Детали

Восемь раз враг штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении, в районах Синьковки, Колесниковки и Лозовой. Вблизи  Стельмаховки еще продолжается бой.

  • На Лиманском направлении российские захватчики 6 раз пытались продвинуться в районах Невского и Дружелюбовки.  Защитники Украины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.
  • На Северском направлении противник  совершил 5 атак. Основные усилия концентрировал в районе Верхнекаменского. Два боестолкновения здесь еще продолжаются.
  • На Краматорском направлении оккупанты пытались вклиниться в нашу оборону в районе Часового Яра и населенного пункта Ступочки. Ситуация под контролем украинских военных.
  • На Торецком направлении агрессоры пять раз атаковали при поддержке авиации вблизи Торецка,  Нелиповки и в районе Нью-йорка. Сейчас еще два боестолкновения продолжаются.
  • На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 32. Захватчики продолжают натиск на наши позиции вблизи Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки. Нашими защитниками в настоящее время отражено 28 атак. Основные усилия сегодня враг прикладывал в районе Гродовки и Новогродовки, где произошло около 50 процентов от всех столкновений.
  • На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 48 боевых столкновений различной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка, где произошло около 75 процентов всех боев.  Кроме того враг атаковал в сторону Украинского,  Александрополя и Желанного Первого.
  • На Времовском направлении за сегодня агрессор при поддержке авиации пять раз штурмовал передний край нашей обороны в районах Водяного и Золотой Нивы. Украинские воины остановили три вражеских штурма, еще два боя продолжаются.
  • На Приднепровском направлении шесть попыток врага взять позиции наших воинов потерпели неудачу.

Палили автівки військових ЗСУ на замовлення рф: СБУ викрила групу диверсантів2 сентября 2024, 10:14 • 21006 просмотров

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