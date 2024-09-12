122 боевых столкновения за сутки: ВСУ отражают атаки на разных направлениях
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о 122 боевых столкновениях за сутки. Самые интенсивные бои происходят на Покровском и Кураховском направлениях, где враг пытается прорвать оборону ВСУ.
С начала суток в настоящее время зафиксировано 122 боевых столкновения. На Харьковском направлении оккупанты в течение дня трижды безуспешно атаковали в районе Волчанска. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН.
Детали
Восемь раз враг штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении, в районах Синьковки, Колесниковки и Лозовой. Вблизи Стельмаховки еще продолжается бой.
- На Лиманском направлении российские захватчики 6 раз пытались продвинуться в районах Невского и Дружелюбовки. Защитники Украины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.
- На Северском направлении противник совершил 5 атак. Основные усилия концентрировал в районе Верхнекаменского. Два боестолкновения здесь еще продолжаются.
- На Краматорском направлении оккупанты пытались вклиниться в нашу оборону в районе Часового Яра и населенного пункта Ступочки. Ситуация под контролем украинских военных.
- На Торецком направлении агрессоры пять раз атаковали при поддержке авиации вблизи Торецка, Нелиповки и в районе Нью-йорка. Сейчас еще два боестолкновения продолжаются.
- На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 32. Захватчики продолжают натиск на наши позиции вблизи Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки. Нашими защитниками в настоящее время отражено 28 атак. Основные усилия сегодня враг прикладывал в районе Гродовки и Новогродовки, где произошло около 50 процентов от всех столкновений.
- На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 48 боевых столкновений различной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка, где произошло около 75 процентов всех боев. Кроме того враг атаковал в сторону Украинского, Александрополя и Желанного Первого.
- На Времовском направлении за сегодня агрессор при поддержке авиации пять раз штурмовал передний край нашей обороны в районах Водяного и Золотой Нивы. Украинские воины остановили три вражеских штурма, еще два боя продолжаются.
- На Приднепровском направлении шесть попыток врага взять позиции наших воинов потерпели неудачу.
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