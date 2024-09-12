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122 бойових зіткнення за добу: ЗСУ відбивають атаки на різних напрямках

122 бойових зіткнення за добу: ЗСУ відбивають атаки на різних напрямках

Київ • УНН

 • 22673 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 122 бойових зіткнення за добу. Найінтенсивніші бої відбуваються на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог намагається прорвати оборону ЗСУ.

З початку доби на цей час зафіксовано 122 бойових зіткнення. На Харківському напрямку окупанти впродовж дня тричі безуспішно атакували у районі Вовчанська. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Вісім разів ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку, у районах Синьківки, Колісниківки та Лозової. Поблизу  Стельмахівки ще триває бій.

  • На Лиманському напрямку російські загарбники 6 разів намагалися просунутися у районах Невського та Дружелюбівки.  Захисники України стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.
  • На Сіверському напрямку противник  здійснив 5 атак. Основні зусилля концентрував в районі Верхньокам’янського. Два боєзіткнення тут ще продовжуються.
  • На Краматорському напрямку окупанти намагалися вклинитися в нашу оборону в районі Часового Яру та населеного пункту Ступочки. Ситуація під контролем українських військових.
  • На Торецькому напрямку агресори п’ять разів атакували за підтримки авіації поблизу Торецька,  Неліпівки та в районі Нью-йорка. Наразі ще два боєзіткнення тривають.
  • На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 32. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Нашими захисниками на цей час відбито 28 атак. Основні зусилля сьогодні ворог прикладав у районі Гродівки та Новогродівки, де відбулось близько 50 відсотків від усіх сутичок.
  • На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 48 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївки, де відбулося близько 75 відсотків усіх боїв.  Окрім того ворог атакував у бік Українського,  Олександрополя та Желанного Першого.
  • На Времівському напрямку за сьогодні агресор за підтримки авіації п’ять разів штурмував передній край нашої оборони в районах Водяного та Золотої Ниви. Українські воїни зупинили три ворожі штурми, ще два бої продовжуються.
  • На Придніпровському напрямку шість спроб ворога взяти позиції наших воїнів зазнали невдачі.

Палили автівки військових ЗСУ на замовлення рф: СБУ викрила групу диверсантів02.09.24, 13:14 • 21331 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна

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