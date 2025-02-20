112 боевых столкновений за сутки: где горячее всего и какие потери оккупантов

С начала суток произошло 112 боевых столкновений. На Покровском направлении враг совершил 31 наступательное действие, а на Курщине зафиксировано 29 боестолкновений, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

С начала суток... противник нанес три ракетных удара (16 ракет), 65 авиационных ударов, сбросив при этом 88 КАБ, применил 1096 дронов-камикадзе, совершил более четырех тысяч триста обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке Генштаба.

На Харьковском направлении враг три раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, атакуя в сторону Волчанска и Западного, получил отпор.

Пять атак врага отбили украинские защитники на Купянском направлении в районах Загрызово и Петропавловки, еще две атаки продолжаются.

Три атаки захватчиков остановили украинские воины вблизи Ямполовки и Колодязов на Лиманском направлении, идут еще два боя.

На Северском направлении противник совершил две попытки наступать в районе Белогоровки, бои завершены без успеха для оккупантов.

На Краматорском направлении наши защитники отражали две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Васюковки, одна из них еще продолжается.

На Торецком направлении оккупанты сегодня восемь раз штурмовали позиции наших защитников в районе Торецка. Силы обороны стойко сдерживают натиск, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 31 наступательное действие. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Луч, Покровск, Песчаное, Лисовка, Водяное Второе, Сергеевка, Надиевка, Богдановка, Серебряное, Андреевка, Улаклы. Наши защитники мужественно держат рубежи, до сих пор продолжаются шесть боестолкновений.

По предварительным подсчетам, сегодня, на этом направлении, наши воины ликвидировали 156 и ранили 139 оккупантов. Уничтожено восемь автомобилей, три мотоцикла, генератор, четыре антенны БпЛА, пушку, квадрацикл, одну МТЛБ, средство РЭБ и терминал «Starlink», также значительно повреждены два автомобиля и одна пушка оккупантов.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили 11 атак в направлениях Константинополя, Раздольного, Новоочеретоватого и Привольного. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал в районах Новополя и Новоселки, один бой продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении российские захватчики три раза шли вперед на позиции наших защитников в направлении Новоандреевки и Степного. Одно боестолкновение продолжается.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Курщине украинские защитники отражают три атаки захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 29 боестолкновений. Враг нанес 17 авиационных ударов, сбросив 22 управляемые бомбы по населенным пунктам и позициям Сил обороны, кроме того, совершил 413 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Горячее всего - на Покровском направлении: карта боевых действий от Генштаба