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15 березня, 19:03 • 118334 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176303 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143711 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135717 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115625 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107087 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102609 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 138909 перегляди

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112 бойових зіткнень за добу: де найгарячіше та які втрати окупантів

112 бойових зіткнень за добу: де найгарячіше та які втрати окупантів

Київ • УНН

 • 51713 перегляди

За добу відбулося 112 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 31 наступальна дія. Ворог завдав 3 ракетних, 65 авіаційних ударів та застосував 1096 дронів-камікадзе.

З початку доби відбулося 112 бойових зіткнень. На Покровському напрямку ворог здійснив 31 наступальну дію, а на Курщині зафіксовано 29 боєзіткнень, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

З початку доби... противник завдав трьох ракетних ударів (16 ракет), 65 авіаційних ударів, скинувши при цьому 88 КАБ, застосував 1096 дрони-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі триста обстрілів населених пунктів та позицій наших військ

- йдеться у зведенні Генштабу.

На Харківському напрямку ворог три рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, атакуючи у бік Вовчанська та Западного, отримав відсіч.

П’ять атак ворога відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Загризового та Петропавлівки, ще дві атаки тривають.

Три атаки загарбників зупинили українські воїни поблизу Ямполівки та Колодязів на Лиманському напрямку, точаться ще два бої.

На Сіверському напрямку противник здійснив дві спроби наступати в районі Білогорівки, бої завершено без успіху для окупантів.

На Краматорському напрямку наші захисники відбивали дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Васюківки, одна з них ще триває.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні вісім разів штурмували позиції наших оборонців у районі Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск, чотири боєзіткнення досі тривають.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 31 наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Промінь, Покровськ, Піщане, Лисівка, Водяне Друге, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, дотепер тривають шість боєзіткнень.

За попередніми підрахунками, сьогодні, на цьому напрямку, наші воїни ліквідували 156 та поранили 139 окупантів. Знищено вісім автомобілів, три мотоцикли, генератор, чотири антени БпЛА, гармату, квадрацикл, одну МТЛБ, засіб РЕБ та термінал "Starlink", також значно пошкоджено два автомобілі та одну гармату окупантів.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак в напрямках Костянтинополя, Роздольного, Новоочеретуватого та Привільного. Ще одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував в районах Новополя та Новосілки, один бій триває дотепер.

На Оріхівському напрямку російські загарбники три рази йшли вперед на позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки та Степового. Одне боєзіткнення продовжується.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбивають три атаки загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 29 боєзіткнень. Ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинувши 22 керовані бомби по населених пунктах та позиціях Сил оборони, крім того, здійснив 413 артилерійських обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

Найгарячіше - на Покровському напрямку: карта бойових дій від Генштабу20.02.25, 08:29 • 28772 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
ukrainaУкраїна
kharkivХарків

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