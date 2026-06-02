11 погибших и более 100 пострадавших в результате массированной атаки рф на Украину

11 человек погибли и более 100 пострадали в результате массированной ночной атаки рф на Украину, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.

В ночь на 2 июня российские войска нанесли комбинированные удары по Киеву, Днепропетровской, Харьковской, Киевской и Полтавской областям.

Всего в результате ночной атаки погибли по меньшей мере 11 человек, более 100 получили ранения - сообщили в прокуратуре.

Киев

В Киеве по состоянию на утро известно о четырех погибших и более 60 пострадавших, среди которых трое детей. Повреждены жилые дома, медицинское учреждение, детский сад, АЗС, офисные и административные здания в восьми районах столицы.

Как уточнили в Киевской городской прокуратуре, повреждены по меньшей мере 9 многоэтажных домов, две АЗС, здание поликлиники, детский сад, два автосалона, офисы, административные здания.

Днепр и область

На Днепропетровщине в результате ракетной атаки на Днепр погибли семь человек, еще 34 получили ранения, среди них двое детей. В Каменском из-за удара беспилотника пострадали три человека.

По данным ГСЧС, в Днепре во время работы подразделений ГСЧС оккупанты нанесли повторный удар, в результате чего погиб спасатель.

Харьков

В Харькове под ударами ракет и БпЛА оказались четыре района города. Пострадали девять человек, среди них 11-летняя девочка.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, за сутки в результате атак рф в Харькове пострадали 15 человек, а в области - еще 3.

Киевщина

В Киевской области ранения получили двое мирных жителей. Повреждены жилые дома, складские помещения, транспорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Полтавщина

На Полтавщине в Лубенском районе в результате ракетно-дроновой атаки два человека перенесли острую реакцию на стресс. Повреждены производственные помещения частного предприятия, жилые дома и хозяйственные постройки.

Глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич уточнил, что сегодня во время массированной комбинированной атаки врага зафиксированы попадания БпЛА и ракет в Лубенском районе, и в результате атаки повреждено помещение частного предприятия. На второй локации зафиксировано падение ракеты вблизи частных домовладений. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. "Один человек получил травмы. Состояние - удовлетворительное. Медики оказали ему всю необходимую помощь", - сообщал Дякивнич ранее сегодня.

Хмельнитчина

Как сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, во время ночной атаки рф силами ПВО сбито/подавлено 9 беспилотников на территории области. В результате атаки повреждены помещения на территории предприятий в Хмельницком районе. Информации о травмированных и погибших не поступало.

