11 погибших и более 100 пострадавших в результате массированной атаки рф на Украину
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф погибли 11 человек и более 100 получили травмы. В Киеве и Днепре повреждены жилые дома, больницы и детсады.
11 человек погибли и более 100 пострадали в результате массированной ночной атаки рф на Украину, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.
В ночь на 2 июня российские войска нанесли комбинированные удары по Киеву, Днепропетровской, Харьковской, Киевской и Полтавской областям.
Киев
В Киеве по состоянию на утро известно о четырех погибших и более 60 пострадавших, среди которых трое детей. Повреждены жилые дома, медицинское учреждение, детский сад, АЗС, офисные и административные здания в восьми районах столицы.
Как уточнили в Киевской городской прокуратуре, повреждены по меньшей мере 9 многоэтажных домов, две АЗС, здание поликлиники, детский сад, два автосалона, офисы, административные здания.
Днепр и область
На Днепропетровщине в результате ракетной атаки на Днепр погибли семь человек, еще 34 получили ранения, среди них двое детей. В Каменском из-за удара беспилотника пострадали три человека.
По данным ГСЧС, в Днепре во время работы подразделений ГСЧС оккупанты нанесли повторный удар, в результате чего погиб спасатель.
Харьков
В Харькове под ударами ракет и БпЛА оказались четыре района города. Пострадали девять человек, среди них 11-летняя девочка.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, за сутки в результате атак рф в Харькове пострадали 15 человек, а в области - еще 3.
Киевщина
В Киевской области ранения получили двое мирных жителей. Повреждены жилые дома, складские помещения, транспорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Полтавщина
На Полтавщине в Лубенском районе в результате ракетно-дроновой атаки два человека перенесли острую реакцию на стресс. Повреждены производственные помещения частного предприятия, жилые дома и хозяйственные постройки.
Глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич уточнил, что сегодня во время массированной комбинированной атаки врага зафиксированы попадания БпЛА и ракет в Лубенском районе, и в результате атаки повреждено помещение частного предприятия. На второй локации зафиксировано падение ракеты вблизи частных домовладений. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. "Один человек получил травмы. Состояние - удовлетворительное. Медики оказали ему всю необходимую помощь", - сообщал Дякивнич ранее сегодня.
Хмельнитчина
Как сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, во время ночной атаки рф силами ПВО сбито/подавлено 9 беспилотников на территории области. В результате атаки повреждены помещения на территории предприятий в Хмельницком районе. Информации о травмированных и погибших не поступало.
