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102 боя с начала суток: оккупанты больше всего атакуют на Кураховском направлении

102 боя с начала суток: оккупанты больше всего атакуют на Кураховском направлении

Киев  •  УНН

15:00 • 5188 просмотра

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За текущие сутки произошло 102 боевых столкновения, из них 40 - на Кураховском направлении. Враг активно атакует также на Покровском и Лиманском направлениях, наносит авиаудары по приграничным районам.

Уже 102 боя произошло на фронте с начала текущих суток, больше всего - на Кураховском направлении, враг также активен на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 7 ноября, пишет УНН.

Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины, Силы обороны сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. За сегодня количество вражеских атак возросло до 102. Основные усилия оккупанты и дальше прикладывают на Кураховском направлении, где провели почти половину от всех атак на территории Украины. Кроме того, захватчики активно действуют на Покровском и Лиманском направлениях

- сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, по направлениям такая ситуация:

На Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Один бой продолжается, ситуация контролируется. Также враг ударил авиабомбами по Цаповке, Казачьей Лопани и неуправляемыми авиационными ракетами - по Высокой Яруге.

Трижды враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражают вражеские штурмы неподалеку Кругляковки и Лозовой. Бои продолжаются в двух локациях.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Катериновки, Тернов, Торского, Серебрянки, Белогоровки и Григорьевки. С начала суток украинские воины отбили уже девять атак, четыре боестолкновения продолжаются.

На Сиверском направлении продолжается бой в районе Переездного.

На Краматорском направлении продолжаются четыре штурмовые действия вблизи Ступочек и Белой Горы. Две атаки оккупантов уже отбиты.

На Торецком направлении украинские защитники отбили две вражеские атаки в районе Торецка. Идет еще один бой.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Крутого Яра и Селидово. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже в целом отбили 13 атак противника на направлении. Другие - продолжаются. Враг несет значительные потери в живой силе. Оккупанты сбросили два КАБа на Елизаветовку и Ровное. 

На Кураховском направлении захватчики, в некоторых случаях при поддержке авиации, уже 40 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Кременная Балка, Новодмитровка, Сонцовка, Максимильяновка, Антоновка, Дальнее и Екатериновка. В настоящее время продолжается 29 боестолкновений.

На Времовском направлении российские преступники провели четыре атаки позиций украинских войск вблизи Трудового, Разлива и Сухих Ялов. Два боестолкновения продолжаются. Оккупанты нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Новодаровка.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудары КАБами в районах населенных пунктов Запорожье, Малая Токмачка, Новопавловка, Новоандреевка, Степногорск, сбросив при этом девять авиабомб.

На Приднепровском направлении враг совершил две безуспешные штурмы позиций украинских подразделений.

Как указано, продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины. В частности, террористы били управляемыми авиабомбами по районам Юнаковки, Журавки и Водолаг. От артобстрелов террористической армии сегодня пострадал ряд населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, среди которых Волфино, Луговка, Павловка, Журавка, Новенькое, Водолаги, Большая Писаревка, Леоновка и Хреновка. Также россия нанесла двенадцать авиационных ударов, применив 15 КАБ по Курской области рф.  

Ситуация на направлениях Часового Яра и Северска остается очень напряженной7 ноября 2024, 08:18 • 14783 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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