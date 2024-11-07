Ситуация на направлениях Часового Яра и Северска остается очень напряженной
Киев • УНН
На направлениях Часового Яра, Северска и Лиманского сложилась напряженная ситуация из-за активного использования врагом бронированной техники. Противник ищет слабые места и постоянно пополняет потери в технике и личном составе.
Ситуация на направлениях Часового Яра, Северска, Лиманском остается очень напряженной, в частности из-за того, что враг в своих штурмах применяет легкую и тяжелую бронированную технику.
Об этом заявил начальник разведки артиллерии 4-й бригады «Рубеж» капитан НГУ с Бахмутского направления Владимир Назаренко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Ситуация остается тяжелой и не только по Часовому Яру, потому что враг выбрал тактику искать слабые места. Те соединения врага, которые имеют возможность быстро пополнять потери в технике, людях продолжают давить, продолжают пробовать продвигаться, искать слабые места. Сейчас все больше враг в своих штурмах применяет легкую бронированную технику, тяжелую бронированную технику, танки и поэтому в целом усложняется ситуация
Он отметил, что все это сопровождается большим количеством артиллерийских обстрелов.
«Поэтому ситуация на направлении Часового Яра, на направлении Северска, на направлении Лиманского остается очень напряженной, в частности из-за постоянно продолжающегося контакта», - заявил Назаренко.
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