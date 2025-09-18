$41.190.02
10-летний мальчик больше года ухаживал за двумя братьями с генетическим заболеванием: прокуратура инициировала расследование в отношении соцслужб

Киев • УНН

 • 2764 просмотра

Прокуратура начала расследование по поводу возможной бездеятельности соцслужб, из-за которой трое детей из Покровского района более года были без надлежащего ухода. 10-летний мальчик самостоятельно ухаживал за двумя братьями с тяжелым генетическим заболеванием, прикованными к постели.

10-летний мальчик больше года ухаживал за двумя братьями с генетическим заболеванием: прокуратура инициировала расследование в отношении соцслужб

Прокуратура инициировала расследование возможного бездействия социальных служб, в результате чего трое детей из Покровского района Донецкой области более года находились без надлежащего ухода. 10-летний мальчик сам ухаживал за двумя братьями с тяжелым генетическим заболеванием, которые прикованы к постели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

"При процессуальном руководстве прокуроров Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей представителями Службы по делам детей Белозерского городского совета (ч. 1 ст. 367 УК Украины)", - информирует прокуратура.

Речь идет о трех братьях из Покровского района, которые предположительно остались без надлежащего попечения после смерти бабушки.

"Двое из них - 13-летние дети с тяжелым генетическим заболеванием, прикованные к постели. Проверяется информация о том, что более года единственным, кто за ними ухаживал, был 10-летний младший брат, который собственными силами кормил, поил и ухаживал за мальчиками, а во время обстрелов - самостоятельно спускал их в подвал. По данным медиков, дети попали в благотворительный центр в крайне тяжелом состоянии: истощенные, с многочисленными нелеченными травмами и без необходимой медицинской помощи", - сообщили в прокуратуре.

В рамках уголовного производства прокуроры инициировали проведение необходимых следственных действий и подготовили ряд запросов в профильные службы для выяснения всех обстоятельств.

Ход расследования находится на контроле руководства областной прокуратуры.

На Харьковщине мать оставила малолетних детей дома на двое суток и ушла к подруге31.01.24, 19:40 • 25926 просмотров

Где сейчас находятся дети

Мальчики, по данным благотворителей, были эвакуированы в международный центр комплексной помощи детям, матерям, бабушкам и собачкам "Город Добра".

Благотворительный центр рассказал, что эвакуация детей состоялась еще в мае. Тогда мать их сопровождать отказалась и осталась по месту жительства.

Центр отмечает, что женщина дважды письменно подтвердила, что не планирует забирать детей из "Города Добра" и самостоятельно ухаживать за ними: из-за психологического состояния и тяжелых жизненных обстоятельств. Она также разрешила публикацию истории.

"Только в этом месяце она прибыла в Черновцы вместе с эвакуацией, потому что город, где она жила, стал чрезвычайно близким к фронту. Мать подтвердила, что до эвакуации детей находилась некоторое время на стационарном лечении в учреждении, которое мы не можем разглашать. По оценке врачей, сейчас женщина, к сожалению, в нестабильном психологическом состоянии. Видео не публикуем из этических соображений, но обязательно предоставим всем компетентным органам, которые считают, что дети были под ее внимательным попечением", - говорится в заявлении центра.

Состояние 13-летних братьев

В центре заявляют, что в 13 лет братья весили 8 и 9 кг. Это следствие и заболевания, и сложных обстоятельств жизни семьи. Сейчас дети набрали в среднем 15% веса.

"Медики зафиксировали старые переломы, сросшиеся неправильно из-за отсутствия медицинской помощи, пролежни и другие признаки отсутствия необходимой медицинской помощи. Эти факты подтверждены медицинскими заключениями и фото, сделанными после первичного осмотра сразу после эвакуации. Медицинское сопровождение эвакуации детей, так же как и все попечение в течение этого времени, обеспечил благотворительный фонд "Город Добра". Истощение, старые переломы, которые не видели гипса, и пролежни - это то состояние, в котором были дети раньше. Сломанные кости лечили йодом. Именно в таком состоянии дети попали к нам", - рассказали в центре.

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
Донецкая область
Генеральный прокурор Украины
благотворительность
Черновцы