10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб

Київ • УНН

 • 1706 перегляди

Прокуратура розпочала розслідування щодо можливої бездіяльності соцслужб, через яку троє дітей з Покровського району понад рік були без належного догляду. 10-річний хлопчик самотужки доглядав двох братів з тяжким генетичним захворюванням, прикутих до ліжка.

10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб

Прокуратура ініціювала розслідування щодо можливої бездіяльності соцслужб, внаслідок чого троє дітей із Покровського району на Донеччині понад рік були без належного догляду. 10-річний хлопчик сам доглядав двох братів з тяжким генетичним захворюванням, які прикуті до ліжка. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

"За процесуального керівництва прокурорів Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом можливого неналежного виконання службових обов’язків представниками Служби у справах дітей Білозерської міської ради (ч. 1 ст. 367 КК України)", - інформує прокуратура.

Ідеться про трьох братів із Покровського району, які імовірно залишилися без належного піклування після смерті бабусі.

"Двоє з них - 13-річні діти з тяжким генетичним захворюванням, прикуті до ліжка. Перевіряється інформація про те, що понад рік єдиним, хто за ними доглядав, був 10-річний молодший брат, який власними силами годував, поїв та доглядав хлопчиків, а під час обстрілів - самостійно спускав їх до підвалу. За даними медиків, діти потрапили до благодійного центру у вкрай тяжкому стані: виснажені, із численними нелікованими травмами та без необхідної медичної допомоги", - повідомили в прокуратурі.

У межах кримінального провадження прокурори ініціювали проведення необхідних слідчих дій та підготували низку запитів до профільних служб для з’ясування всіх обставин.

Хід розслідування перебуває на контролі керівництва обласної прокуратури.

На Харківщині матір залишила малолітніх дітей вдома на дві доби та пішла до подруги31.01.24, 19:40 • 25921 перегляд

Де наразі перебувають діти

Хлопчиків, за даними благодійників, було евакуйовано до міжнародного центру комплексної допомоги дітям, матерям, бабусям та собачкам "Місто Добра".

Благодійний центр розповів, що евакуація дітей відбулася ще у травні. Тоді мати їх супроводжувати відмовилася й залишилася за місцем проживання.

Центр зазначає, що жінка двічі письмово підтвердила, що не планує забирати дітей з "Міста Добра" та самостійно доглядати за ними: через психологічний стан та важкі життєві обставини. Вона також дозволила публікацію історії.

"Лише цього місяця вона прибула до Чернівців разом з евакуацією, бо місто, де вона жила, стало надзвичайно близьким до фронту. Мати підтвердила, що до евакуації дітей перебувала певний час на стаціонарному лікуванні у закладі, який ми не можемо розголошувати. За оцінкою лікарів, зараз жінка, на жаль, у нестабільному психологічному стані. Відео не публікуємо з етичних міркувань, але обов’язково надамо всім компетентним органам, які вважають, що діти були під її уважним піклуванням", - йдеться в заяві центру.

Стан 13-річних братів

У центрі заявляють, що у 13 років брати важили 8 і 9 кг. Це наслідок і захворювання, і складних обставин життя родини. Зараз діти набрали в середньому 15% ваги.

"Медики зафіксували старі переломи, що зрослися неправильно через відсутність медичної допомоги, пролежні та інші ознаки відсутності необхідної медичної допомоги. Ці факти підтверджені медичними висновками та фото, зробленими після первинного огляду одразу після евакуації. Медичний супровід евакуації дітей, так само як і все піклування протягом цього часу, забезпечив благодійний фонд "Місто Добра". Виснаження, старі переломи, які не бачили гіпсу, й пролежні - це той стан, у якому були діти раніше. Поламані кістки лікували йодом. Саме в такому стані діти потрапили до нас", - розповіли в центрі.

Анна Мурашко

