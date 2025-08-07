10 лет гарантии: Кабмин хочет обязать строителей отвечать за скрытые дефекты
Киев • УНН
Правительство зарегистрировало законопроект №13607, предусматривающий обязательный 10-летний гарантийный срок на скрытые строительные дефекты. Это усилит ответственность застройщиков и защитит права потребителей.
Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий усиление ответственности застройщиков. В случае принятия документа, все введенные в эксплуатацию объекты будут иметь обязательный 10-летний гарантийный срок на скрытые строительные дефекты. Об этом сообщил представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
Украинские власти готовят важную реформу в сфере строительства и защиты прав потребителей. Кабинет Министров подал в парламент законопроект №13607, который предусматривает внесение изменений в Гражданский кодекс, а также законы "О защите прав потребителей" и "О регулировании градостроительной деятельности". Главная идея - обязать подрядчиков гарантировать качество объектов в течение минимум 10 лет.
Законопроект устанавливает четкие правила:
- гарантийный срок составит 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию - независимо от договоренностей в контракте, если не предусмотрено больше;
- подрядчик будет нести ответственность за все скрытые дефекты, которые выявятся в течение этого срока, если не докажет, что не виновен в их возникновении;
- гарантия будет распространяться на все объекты, за исключением незначительных (категория СС1) или тех, которые возводились хозяйственным способом на основании строительного паспорта;
- в случае смены собственника ответственность по гарантии будет переходить к правопреемнику.
Ключевая цель – защитить инвесторов в жилье и покупателей недвижимости от недобросовестного строительства, когда проблемы выявляются уже после сдачи дома, а застройщик исчезает с горизонта.
Отдельное внимание уделено достижению проектных показателей, в частности – соответствию энергоэффективности, безопасности и эксплуатационной пригодности здания.
Законопроект является частью более широкой инициативы правительства по усилению контроля в строительной отрасли, что предусматривает как более жесткие требования к подрядчикам, так и механизмы защиты покупателей в случае выявления проблем.
