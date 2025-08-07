$41.610.07
10 лет гарантии: Кабмин хочет обязать строителей отвечать за скрытые дефекты

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Правительство зарегистрировало законопроект №13607, предусматривающий обязательный 10-летний гарантийный срок на скрытые строительные дефекты. Это усилит ответственность застройщиков и защитит права потребителей.

10 лет гарантии: Кабмин хочет обязать строителей отвечать за скрытые дефекты

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий усиление ответственности застройщиков. В случае принятия документа, все введенные в эксплуатацию объекты будут иметь обязательный 10-летний гарантийный срок на скрытые строительные дефекты. Об этом сообщил представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Украинские власти готовят важную реформу в сфере строительства и защиты прав потребителей. Кабинет Министров подал в парламент законопроект №13607, который предусматривает внесение изменений в Гражданский кодекс, а также законы "О защите прав потребителей" и "О регулировании градостроительной деятельности". Главная идея - обязать подрядчиков гарантировать качество объектов в течение минимум 10 лет.

Законопроект устанавливает четкие правила:

  • гарантийный срок составит 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию - независимо от договоренностей в контракте, если не предусмотрено больше;
    • подрядчик будет нести ответственность за все скрытые дефекты, которые выявятся в течение этого срока, если не докажет, что не виновен в их возникновении;
      • гарантия будет распространяться на все объекты, за исключением незначительных (категория СС1) или тех, которые возводились хозяйственным способом на основании строительного паспорта;
        • в случае смены собственника ответственность по гарантии будет переходить к правопреемнику.

          Ключевая цель – защитить инвесторов в жилье и покупателей недвижимости от недобросовестного строительства, когда проблемы выявляются уже после сдачи дома, а застройщик исчезает с горизонта.

          Отдельное внимание уделено достижению проектных показателей, в частности – соответствию энергоэффективности, безопасности и эксплуатационной пригодности здания.

          Законопроект является частью более широкой инициативы правительства по усилению контроля в строительной отрасли, что предусматривает как более жесткие требования к подрядчикам, так и механизмы защиты покупателей в случае выявления проблем.

          Лилия Подоляк

