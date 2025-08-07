10 років гарантії: Кабмін хоче зобов’язати будівельників відповідати за приховані дефекти
Київ • УНН
Уряд зареєстрував законопроєкт №13607, що передбачає обов'язковий 10-річний гарантійний термін на приховані будівельні дефекти. Це посилить відповідальність забудовників та захистить права споживачів.
Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності забудовників. У разі ухвалення документа, всі введені в експлуатацію об’єкти матимуть обов’язковий 10-річний гарантійний строк на приховані будівельні дефекти. Про це повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Деталі
Українська влада готує важливу реформу у сфері будівництва та захисту прав споживачів. Кабінет Міністрів подав до парламенту законопроєкт №13607, який передбачає внесення змін до Цивільного кодексу, а також законів "Про захист прав споживачів" і "Про регулювання містобудівної діяльності". Головна ідея - зобов’язати підрядників гарантувати якість об’єктів протягом мінімум 10 років.
Законопроєкт встановлює чіткі правила:
- гарантійний строк становитиме 10 років від дати введення об'єкта в експлуатацію - незалежно від домовленостей у контракті, якщо не передбачено більше;
- підрядник нестиме відповідальність за усі приховані дефекти, що виявляться протягом цього строку, якщо не доведе, що не винен у їх виникненні;
- гарантія поширюватиметься на всі об'єкти, за винятком незначних (категорія СС1) або тих, що зводились господарським способом на підставі будівельного паспорта;
- у разі зміни власника відповідальність за гарантію переходитиме до правонаступника.
Ключова мета – захистити інвесторів у житло та покупців нерухомості від недобросовісного будівництва, коли проблеми виявляються вже після здачі будинку, а забудовник зникає з горизонту.
Окрему увагу приділено досягненню проєктних показників, зокрема – відповідності енергоефективності, безпеці та експлуатаційній придатності будівлі.
Законопроєкт є частиною ширшої ініціативи уряду з посилення контролю в будівельній галузі, що передбачає як жорсткіші вимоги до підрядників, так і механізми захисту покупців у разі виявлення проблем.
