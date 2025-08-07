10 років гарантії: Кабмін хоче зобов’язати будівельників відповідати за приховані дефекти

$41.610.07
Ексклюзив
11:55 • 11493 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
09:40 • 37684 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15 • 53971 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 51147 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56 • 33957 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 39948 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 53676 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55076 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 119227 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 69276 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
кремль намагається посіяти розбрат в адміністрації Трампа для уникнення санкцій - ISW
Німеччина скорочує виплати українським біженцям
Зеленський змінив керівників СБУ у двох областях: деталі указів
Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїзди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Шуляк Олена Олексіївна
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Донецька область
Черкаси
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"
F-35 Lightning II
Coca-Cola
С-300
ChatGPT
Безпілотний літальний апарат

10 років гарантії: Кабмін хоче зобов’язати будівельників відповідати за приховані дефекти

Київ • УНН

 • 784 перегляди

Уряд зареєстрував законопроєкт №13607, що передбачає обов'язковий 10-річний гарантійний термін на приховані будівельні дефекти. Це посилить відповідальність забудовників та захистить права споживачів.

10 років гарантії: Кабмін хоче зобов’язати будівельників відповідати за приховані дефекти

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності забудовників. У разі ухвалення документа, всі введені в експлуатацію об’єкти матимуть обов’язковий 10-річний гарантійний строк на приховані будівельні дефекти. Про це повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Українська влада готує важливу реформу у сфері будівництва та захисту прав споживачів. Кабінет Міністрів подав до парламенту законопроєкт №13607, який передбачає внесення змін до Цивільного кодексу, а також законів "Про захист прав споживачів" і "Про регулювання містобудівної діяльності". Головна ідея - зобов’язати підрядників гарантувати якість об’єктів протягом мінімум 10 років.

Законопроєкт встановлює чіткі правила:

  • гарантійний строк становитиме 10 років від дати введення об'єкта в експлуатацію - незалежно від домовленостей у контракті, якщо не передбачено більше;
    • підрядник нестиме відповідальність за усі приховані дефекти, що виявляться протягом цього строку, якщо не доведе, що не винен у їх виникненні;
      • гарантія поширюватиметься на всі об'єкти, за винятком незначних (категорія СС1) або тих, що зводились господарським способом на підставі будівельного паспорта;
        • у разі зміни власника відповідальність за гарантію переходитиме до правонаступника.

          Ключова мета – захистити інвесторів у житло та покупців нерухомості від недобросовісного будівництва, коли проблеми виявляються вже після здачі будинку, а забудовник зникає з горизонту.

          Окрему увагу приділено досягненню проєктних показників, зокрема – відповідності енергоефективності, безпеці та експлуатаційній придатності будівлі.

          Законопроєкт є частиною ширшої ініціативи уряду з посилення контролю в будівельній галузі, що передбачає як жорсткіші вимоги до підрядників, так і механізми захисту покупців у разі виявлення проблем.

          Кілька міністрів отримали нових заступників: що відомо

          Лілія Подоляк

          СуспільствоПолітика
          Верховна Рада України
          Україна