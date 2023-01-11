З'їзд суддiв починає роботу, має обрати вісьмох членів ВРП - Стефанчук
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав з'їзд суддiв обрати гідних вісьмох кандидатів до Вищої ради правосуддя, адже від цих призначень залежить успіх судової реформи й наближення України до повноправного членства в ЄС, передає УНН.
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«Сьогодні починає роботу XIX з'їзд суддiв, який має обрати вісьмох членів Вищої ради правосуддя. Від цих призначень залежить успіх судової реформи й наближення України до повноправного членства в ЄС. Звертаюсь до з’їзду суддів виконати свою частину роботи, обрати гідних кандидатів до ВРП», - написав Стефанчук у Twitter.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у G7 очікують, що у січні з'їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради правосуддя.
У лютому 2022 року після початку оцінки Етичною радою 10 із 15 чинних членів ВРП достроково склали повноваження за власним бажанням. Вища рада правосуддя втратила кворум і припинила свою роботу.
23 липня 2022 року Президент України Володимир Зеленський створив конкурсну комісію з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя та розпорядився провести конкурс.
Верховна Рада вже обрала двох членів Вищої ради правосуддя – Миколу Мороза та Романа Маселка. Останній – адвокат потерпілих “автомайданівців”.