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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Президент розпорядився провести конкурс до ВРП

Президент розпорядився провести конкурс до ВРП

Київ • УНН

 • 179525 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя та розпорядився провести конкурс, інформує УНН.

Деталі

Зеленський своїм указом затвердив положення про проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення президентом призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя.

Також він постановив утворити конкурсну комісію з добору кандидатів у ВРП та затвердити її персональний склад. Конкурсній комісії доручив забезпечити проведення конкурсу з добору кандидатів.

До складу конкурсної комісії увійшли:

  • Сергій Гринчак – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
  • Тарас Дідич – професор кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  • Борис Кофман – професор кафедри права, політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля;
  • Сергій Очеретний – суддя апеляційного суду Харківської області у відставці;
  • Захар Тропін – доцент кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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