Президент розпорядився провести конкурс до ВРП

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Зеленський своїм указом затвердив положення про проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення президентом призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя.

Також він постановив утворити конкурсну комісію з добору кандидатів у ВРП та затвердити її персональний склад. Конкурсній комісії доручив забезпечити проведення конкурсу з добору кандидатів.

До складу конкурсної комісії увійшли: