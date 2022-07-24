Президент розпорядився провести конкурс до ВРП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя та розпорядився провести конкурс, інформує УНН.
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Зеленський своїм указом затвердив положення про проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення президентом призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя.
Також він постановив утворити конкурсну комісію з добору кандидатів у ВРП та затвердити її персональний склад. Конкурсній комісії доручив забезпечити проведення конкурсу з добору кандидатів.
До складу конкурсної комісії увійшли:
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- Сергій Гринчак – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
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- Тарас Дідич – професор кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
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- Борис Кофман – професор кафедри права, політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля;
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- Сергій Очеретний – суддя апеляційного суду Харківської області у відставці;
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- Захар Тропін – доцент кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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