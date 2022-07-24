Президент распорядился провести конкурс в ВСП
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести конкурс, сообщает УНН.
Детали
Зеленский указом утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для осуществления президентом назначения на должность члена Высшего совета правосудия.
Также он постановил создать конкурсную комиссию по отбору кандидатов в ВСП и утвердить ее персональный состав. Конкурсной комиссии поручил обеспечить проведение конкурса по отбору кандидатов.
В состав конкурсной комиссии вошли:
-
- Сергей Гринчак – доцент кафедры уголовного права №1 Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
-
- Тарас Дидич – профессор кафедры теории и истории права и государства Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
-
- Борис Кофман – профессор кафедры права, политологии и международных отношений Университета имени Альфреда Нобеля;
-
- Сергей Очеретный – судья апелляционного суда Харьковской области в отставке;
-
- Захар Тропин – доцент кафедры международного права Учебно-научного института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
-