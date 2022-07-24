Президент распорядился провести конкурс в ВСП

Детали

Зеленский указом утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для осуществления президентом назначения на должность члена Высшего совета правосудия.

Также он постановил создать конкурсную комиссию по отбору кандидатов в ВСП и утвердить ее персональный состав. Конкурсной комиссии поручил обеспечить проведение конкурса по отбору кандидатов.

В состав конкурсной комиссии вошли: