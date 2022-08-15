Рада избрала двух членов ВСП, один из них - адвокат Автомайдана

Цитата

«Есть два новых члена Высшего совета правосудия. Финальным голосованием Верховная Рада поддержала Романа Маселко и Николая Мороза. "За" 258 голосов!», - сообщил Разумков.

Детали

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что теперь в Высшем совете правосудия 6 членов из 22, а кворум – 15.

«То есть ВСП почти полгода (с 22 февраля) нормально не функционирует», - отметил Гончаренко.

Справочно

Роман Маселко - председатель Совета общественного контроля НАБУ, член Общественного совета добродетели, адвокат потерпевших "автомайдановцев".

Николай Мороз - кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Дополнение

В феврале 2022 года после начала оценки Этическим советом 10 из 15 действующих членов ВСП досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Высший совет правосудия потерял кворум и прекратил свою работу.

23 июля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести конкурс.