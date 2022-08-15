Рада обрала двох членів ВРП, один з них - адвокат Автомайдану
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Верховна Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя - Миколу Мороза та Романа Маселка. Останній - адвокат потерпілих “автомайданівців”. Про це повідомив народний депутат Дмитро Разумков у Telegram, передає УНН.
Цитата
«Маємо двох нових членів Вищої ради правосуддя. Фінальним голосуванням Верховна Рада підтримала Романа Маселка та Миколу Мороза. "За" 258 голосів!», - повідомив Разумков.
Деталі
Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що тепер у Вищій раді правосуддя 6 членів з 22, а кворум - 15.
«Тобто ВРП майже пів року (з 22 лютого) нормально не функціонує», - зазначив Гончаренко.
Довідково
Роман Маселко - голова Ради громадського контролю НАБУ, член Громадської ради доброчесності, адвокат потерпілих “автомайданівців”.
Микола Мороз - кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Доповнення
У лютому 2022 року після початку оцінювання Етичною радою 10 з 15 чинних членів ВРП достроково склали повноваження за власним бажанням. Вища рада правосуддя втратила кворум й припинила свою роботу.
23 липня 2022 року Президент України Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя та розпорядився провести конкурс.