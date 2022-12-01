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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 36369 перегляди

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У G7 сподіваються на перезапуск ВРП на початку наступного року

У G7 сподіваються на перезапуск ВРП на початку наступного року

Київ • УНН

 • 823224 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. У G7 очікують, що у січні з'їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради правосуддя. Про це УНН повідомляє з посиланням на німецьке головування у групі послів G7 у Києві у Twitter.

Цитата

"В умовах агресивної війни росії проти України та жорстоких атак на критично важливу інфраструктуру Україна продовжує проводити реформи. Вітаємо публікацію Радою з етики рішень про кандидатів суддів до Вищої ради правосуддя. Очікуємо, що в січні з'їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради юстиції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це перезапустить роботу Ради, зміцнить стійкість України під час війни та виконає ключову умову для шляху України до ЄС.

Доповнення

Верховна Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя – Миколу Мороза та Романа Маселка. Останній – адвокат потерпілих “автомайданівців”.

У лютому 2022 року після початку оцінки Етичною радою 10 із 15 чинних членів ВРП достроково склали повноваження за власним бажанням. Вища рада правосуддя втратила кворум і припинила свою роботу.

23 липня 2022 року Президент України Володимир Зеленський створив конкурсну комісію з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя та розпорядився провести конкурс.

Українські Національні Новини

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