У G7 сподіваються на перезапуск ВРП на початку наступного року
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У G7 очікують, що у січні з'їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради правосуддя. Про це УНН повідомляє з посиланням на німецьке головування у групі послів G7 у Києві у Twitter.
Цитата
"В умовах агресивної війни росії проти України та жорстоких атак на критично важливу інфраструктуру Україна продовжує проводити реформи. Вітаємо публікацію Радою з етики рішень про кандидатів суддів до Вищої ради правосуддя. Очікуємо, що в січні з'їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради юстиції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це перезапустить роботу Ради, зміцнить стійкість України під час війни та виконає ключову умову для шляху України до ЄС.
Доповнення
Верховна Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя – Миколу Мороза та Романа Маселка. Останній – адвокат потерпілих “автомайданівців”.
У лютому 2022 року після початку оцінки Етичною радою 10 із 15 чинних членів ВРП достроково склали повноваження за власним бажанням. Вища рада правосуддя втратила кворум і припинила свою роботу.
23 липня 2022 року Президент України Володимир Зеленський створив конкурсну комісію з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя та розпорядився провести конкурс.