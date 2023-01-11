Съезд судей начинает работу, должен избрать восемь членов ВСП - Стефанчук

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«Сегодня начинает работу XIX съезд судей, который должен избрать восемь членов Высшего совета правосудия. От этих назначений зависит успех судебной реформы и приближение Украины к полноправному членству в ЕС. Обращаюсь к съезду судей выполнить свою часть работы, выбрать достойных кандидатов в ВСП», - написал Стефанчук в Twitter.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в G7 ожидают, что в январе съезд судей назначит 8 новых членов Высшего совета правосудия.

В феврале 2022 года после начала оценки Этическим советом 10 из 15 действующих членов ВСП досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Высший совет правосудия потерял кворум и прекратил свою работу.

23 июля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести конкурс.

Верховная Рада уже избрала двух членов Высшего совета правосудия – Николая Мороза и Романа Маселко. Последний – адвокат потерпевших “автомайдановцев”.