Съезд судей начинает работу, должен избрать восемь членов ВСП - Стефанчук
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал съезд судей избрать достойных восемь кандидатов в Высший совет правосудия, ведь от этих назначений зависит успех судебной реформы и приближение Украины к полноправному членству в ЕС, передает УНН.
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«Сегодня начинает работу XIX съезд судей, который должен избрать восемь членов Высшего совета правосудия. От этих назначений зависит успех судебной реформы и приближение Украины к полноправному членству в ЕС. Обращаюсь к съезду судей выполнить свою часть работы, выбрать достойных кандидатов в ВСП», - написал Стефанчук в Twitter.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в G7 ожидают, что в январе съезд судей назначит 8 новых членов Высшего совета правосудия.
В феврале 2022 года после начала оценки Этическим советом 10 из 15 действующих членов ВСП досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Высший совет правосудия потерял кворум и прекратил свою работу.
23 июля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести конкурс.
Верховная Рада уже избрала двух членов Высшего совета правосудия – Николая Мороза и Романа Маселко. Последний – адвокат потерпевших “автомайдановцев”.