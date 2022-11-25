"З’явилися різні схеми, і поки ефективності від цього я не бачу" - експерт про ембарго на російську нафту

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«Це закон збереження енергії, вона не може з’явитися нізвідки. Тобто, якщо зменшити поставки нафти з росії, значить їх треба чимось замінити. Наприклад, якщо почати купувати нафту у Саудівській Аравії, то це означає, що Саудівська Аравія перестає постачати нафту іншому споживачеві. Той, своєю чергою, може звернутися до росії щодо купівлі. Зараз Індія та Китай перепродують російську нафту іншим трейдерам, які потім доставляють її в європейські країни. Наприклад, Велика Британія заявляла, що купувала нафту в Нідерландів чи в інших країнах, які не видобувають нафту. Ймовірність 99%, що це російська нафта. За 9 місяців видобуток нафти в росії особливо і не змінився. З 5 грудня буде діяти ембарго на російську нафту, але за цей час вже з’явилися різні схеми, і поки ефективності від цього я не бачу», – розповів Корольчук.

Окрім того, існує ще один чинник, який перешкоджає зменшенню частки російської нафти на світовому ринку: на фоні падіння цін країни ОПЕК почали знижувати і видобуток.

«Байден їздив до Саудівської Аравії начебто домовитися про постачання нафти. І там вже сказали, що планують збільшення видобутку нафти, проте не зараз, а протягом наступних років. Але спостерігається зворотній процес – іде рецесія. Зменшується ціна на нафту, і вони починають зменшувати видобуток, щоб не втрачати гроші», – зазначив Корольчук.

Щодо ефективності введення стелі цін на нафту - наразі складно говорити, адже поки більше питань, ніж відповідей.

«Цікаво буде подивитися на цей процес, тому що світового досвіду у нас немає. Окрім того, поки не зрозуміло, якими буде стеля цін та реакція страхового ринку. Говорять про 65 доларів, але питання: на що саме? Бо є ціла низка цін. Одна ціна у компанії, яка видобуває нафту. Потім вони перепродують трейдеру – це друга ціна. Далі трейдер перепродує оптовикам – це третя ціна. Оптовики, своєю чергою, перепродують меншим оптовикам, які продають нафту конкретним країнам та трейдерам всередині цих країн. Тобто, існує 5-6 цін на нафту, і зараз важко щось прогнозувати», – розповів Корольчук.

Нагадаємо

У жовтні агентство Bloomberg оприлюднило розслідування, де рф створює «тіньовий флот» з нафтотанкерів для обходу нафтового ембарго Євросоюзу.