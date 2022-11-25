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"Появились разные схемы, и пока эффективности от этого я не вижу" - эксперт об эмбарго на российскую нефть

"Появились разные схемы, и пока эффективности от этого я не вижу" - эксперт об эмбарго на российскую нефть

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. 5 декабря будет введено эмбарго на российскую нефть. Однако пока неясно, насколько эффективна эта санкция, ведь альтернативы российской нефти до сих пор не нашли. Вместо этого возникли схемы, как продавать нефть из россии под видом нероссийской. Об этом в комментарии УНН рассказал соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Цитата

«Это закон сохранения энергии, она не может появиться ниоткуда. То есть, если уменьшить поставки нефти из россии, значит, их надо чем-то заменить. Например, если начать покупать нефть в Саудовской Аравии, это означает, что Саудовская Аравия перестает поставлять нефть другому потребителю. Тот, в свою очередь, может обратиться к россии по поводу покупки. Сейчас Индия и Китай перепродают российскую нефть другим трейдерам, которые затем доставляют ее в европейские страны. Например, Великобритания заявляла, что покупала нефть у Нидерландов или в других не добывающих нефть странах. Вероятность 99% - это российская нефть. За 9 месяцев добыча нефти в россии особо не изменилась. С 5 декабря будет действовать эмбарго на российскую нефть, но за это время уже появились разные схемы, и пока эффективности от этого я не вижу», – рассказал Корольчук.

Кроме того, существует еще один фактор, препятствующий уменьшению доли российской нефти на мировом рынке: на фоне падения цен страны ОПЕК начали снижать и добычу.

«Байден ездил в Саудовскую Аравию вроде бы договориться о поставках нефти. И там уже сказали, что планируют увеличение добычи нефти, но не сейчас, а в течение следующих лет. Но наблюдаемый обратный процесс – идет рецессия. Уменьшается цена на нефть, и они начинают уменьшать добычу, чтобы не терять деньги», – отметил Корольчук.

Относительно эффективности введения потолка цен на нефть – сейчас сложно говорить, ведь пока больше вопросов, чем ответов.

«Интересно будет посмотреть на этот процесс, потому что мирового опыта у нас нет. Кроме того, пока не ясно, какими будут потолок цен и реакция страхового рынка. Говорят о 65 долларов, но вопрос: на что именно? Ибо есть целый ряд цен. Одна цена у компании, добывающей нефть. Затем они перепродают трейдеру – это вторая цена. Далее трейдер перепродает оптовикам – это третья цена. Оптовики в свою очередь перепродают меньшим оптовикам, которые продают нефть конкретным странам и трейдерам внутри этих стран. То есть существует 5-6 цен на нефть, и сейчас трудно что-то прогнозировать», – рассказал Корольчук.

Напомним

В октябре агентство Bloomberg обнародовало расследование, согласно которому рф создает «теневой флот» из нефтетанкеров для обхода нефтяного эмбарго Евросоюза.

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