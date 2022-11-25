"Появились разные схемы, и пока эффективности от этого я не вижу" - эксперт об эмбарго на российскую нефть

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«Это закон сохранения энергии, она не может появиться ниоткуда. То есть, если уменьшить поставки нефти из россии, значит, их надо чем-то заменить. Например, если начать покупать нефть в Саудовской Аравии, это означает, что Саудовская Аравия перестает поставлять нефть другому потребителю. Тот, в свою очередь, может обратиться к россии по поводу покупки. Сейчас Индия и Китай перепродают российскую нефть другим трейдерам, которые затем доставляют ее в европейские страны. Например, Великобритания заявляла, что покупала нефть у Нидерландов или в других не добывающих нефть странах. Вероятность 99% - это российская нефть. За 9 месяцев добыча нефти в россии особо не изменилась. С 5 декабря будет действовать эмбарго на российскую нефть, но за это время уже появились разные схемы, и пока эффективности от этого я не вижу», – рассказал Корольчук.

Кроме того, существует еще один фактор, препятствующий уменьшению доли российской нефти на мировом рынке: на фоне падения цен страны ОПЕК начали снижать и добычу.

«Байден ездил в Саудовскую Аравию вроде бы договориться о поставках нефти. И там уже сказали, что планируют увеличение добычи нефти, но не сейчас, а в течение следующих лет. Но наблюдаемый обратный процесс – идет рецессия. Уменьшается цена на нефть, и они начинают уменьшать добычу, чтобы не терять деньги», – отметил Корольчук.

Относительно эффективности введения потолка цен на нефть – сейчас сложно говорить, ведь пока больше вопросов, чем ответов.

«Интересно будет посмотреть на этот процесс, потому что мирового опыта у нас нет. Кроме того, пока не ясно, какими будут потолок цен и реакция страхового рынка. Говорят о 65 долларов, но вопрос: на что именно? Ибо есть целый ряд цен. Одна цена у компании, добывающей нефть. Затем они перепродают трейдеру – это вторая цена. Далее трейдер перепродает оптовикам – это третья цена. Оптовики в свою очередь перепродают меньшим оптовикам, которые продают нефть конкретным странам и трейдерам внутри этих стран. То есть существует 5-6 цен на нефть, и сейчас трудно что-то прогнозировать», – рассказал Корольчук.

Напомним

В октябре агентство Bloomberg обнародовало расследование, согласно которому рф создает «теневой флот» из нефтетанкеров для обхода нефтяного эмбарго Евросоюза.