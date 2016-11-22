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Звіти наслідків екологічної кризи в Україні подібні до звітів із зони бойових дій – голова Підкомітету ВР С.Тригубенко

Київ • УНН

 • 5568 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Звіти наслідків екологічноі кризи в Украіні подібні до звітів із зони бойових дій, тому для виправлення ситуації необхідно, по-перше, виконувати вже існуючі закони, а по-друге, змінити деякі положення законодавства. Про це під час Національного форуму щодо поводження з небезпечними відходами сказав народний депутат, голова підкомітету Верховної Ради Сергій Тригубенко, передає кореспондент УНН.

Звіти наслідків екологічної кризи в Україні подібні до звітів із зони бойових дій – голова Підкомітету ВР С.Тригубенко

“Ми щодня бачимо звіти з бойових дій. Паралельно з таким же інтервалом є звітність у екологічній сфері. Де гине більше людей — на війні чи від цих екологічних проблем? Я гадаю, що це такий своєрідний „геноцид“ у цьому напрямку. На війні видно, хто є ворогом, а на війні екологічній давайте самі чесно перед собою відповімо. Тому я не буду розповідати про статистичну ситуацію. Робота Держекоінспекцією не ведеться і результатів роботи я як депутат не бачу. І ви як фахівці думаю теж”, — сказав С.Тригубенко.

Для того щоб виправити критичну ситуацію у сфері, нардеп разом з іншими депутатами зареєстрував законодавчу ініціативу щодо удосконалення механізму отримання ліцензій із утилізації небезпечних відходів. Окрім того, запропонував розпочати боротьбу з екологічними проблемами з контролю виконання та удосконалення вже існуючих законів, зокрема Закону України “Про відходи”.

“Ми разом з присутнім тут Олегом Анатолійовичем (Недавою — ред.) та Іваном Петровичем (Рибаком — ред.) і іншими депутатами, не лише екологічного комітету, запроваджуємо зміни до існуючих законодавчих актів. Було зазначено, що Кабмін буде опрацьовувати цілу низку законодачих актів, які дадуть нове екологічне життя нашої країни. Але давайте подивимося на ті закони, які є. Давайте іх виконувати, доопрацьовувати те, що не доопрацьовано”, — сказав С.Тригубенко.

За словами нардепа, цей законопроект передбачає приведення Закону України “Про відходи” до вимог дерективи Ради Європи про небезпечні відходи. Створення реального механізму господарської діяльності щодо поводження з небезпечними відходами. Орган ліцензування отримає можливість контролювати достовірність даних щодо наявності матеріально-технічної бази у заявника перед отриманням ліцензії.

Окрім того, буде запроводжуватися моніторинг поводження з небезпечними відходами та передбачаються санкції щодо порушників ліцензійних умов.

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