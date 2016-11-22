Отчеты последствий экологического кризиса в Украине подобны отчетам из зоны боевых действий - председатель Подкомитета ВР С.Тригубенко

"Мы ежедневно видим отчеты с боевых действий. Параллельно с таким же интервалом есть отчетность в экологической сфере. Где погибает больше людей - на войне или от этих экологических проблем? Я думаю, что это такой своеобразный "геноцид" в этом направлении. На войне видно, кто является врагом, а на войне экологической давайте сами честно перед собой ответим. Поэтому я не буду рассказывать о статистической ситуацию. Работа Госэкоинспекцией не ведется и результатов работы я как депутат не вижу. И вы как специалисты думаю тоже", - сказал С.Тригубенко.

Для того чтобы исправить критическую ситуацию в сфере, нардеп вместе с другими депутатами зарегистрировал законодательную инициативу по совершенствованию механизма получения лицензий по утилизации опасных отходов. Кроме того, предложил начать борьбу с экологическими проблемами по контролю исполнения и усовершенствования уже существующих законов, в частности Закона Украины "Об отходах".

"Мы вместе с присутствующим здесь Олегом Анатольевичем (Недавой - ред.) и Иваном Петровичем (Рыбаком - ред.) и другими депутатами, не только экологического комитета, вводим изменения в существующие законодательные акты. Было отмечено, что Кабмин будет обрабатывать целый ряд законодательных актов, которые дадут новую экологическую жизнь нашей страны. Но давайте посмотрим на те законы, которые есть. Давайте их выполнять, дорабатывать то, что не доработано", - сказал С.Тригубенко.

По словам нардепа, этот законопроект предусматривает приведение Закона Украины "Об отходах" к требованиям директив Совета Европы об опасных отходах. Создание реального механизма хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами. Орган лицензирования получит возможность контролировать достоверность данных о наличии материально-технической базы у заявителя перед получением лицензии.

Кроме того, будет внедряться мониторинг обращения с опасными отходами и предусматриваются санкции в отношении нарушителей лицензионных условий.