Звільнено керівника слідчої групи по МН17 від України - Сарган
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України звільнила прокурорів, що входили в міжнародну слідчу групу (JIT), яка розслідує збиття літака рейсу МН17 над Донбасом. Про це повідомила речниця колишнього генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Прокурорів, що входили в міжнародну слідчу групу, звільнено! Ще раз: Звільнено керівника слідчої групи по МН17 від України та єдиного прокурора від України. Цю інформацію я отримала від колег з ...Нідерландів”, — написала Сарган.
Вона нагадала, що у Нідерландах має розпочатися судовий процес над винними у збитті пасажирського літака вже у березні 2020 року.
“Фред Вестербеке, голова міжнародної Спільної слідчої групи (JIT), після такої новини особисто прилітав до Києва, але наш генпрокурор не знайшов для нього часу! Знайшов час заступник... Що ми, врешті, маємо? Маємо відкрите бажання з боку керівництва ГПУ „злити“ слідство по МН17”, — зазначила речниця Луценка.
Як повідомляв УНН, лише минулого четверга народні депутати України ухвалили в цілому законопроект про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про продовження дії угоди щодо розслідування у справі катастрофи Boeing MH17.
Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Літак виконував рейс “Амстердам — Куала-Лумпур”. Більшість загиблих — 196 осіб — були громадянами Нідерландів.