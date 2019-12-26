Уволен руководитель следственной группы по МН17 от Украины - Сарган

"Прокуроров, входивших в международную следственную группу, уволили! Еще раз: уволен руководитель следственной группы по МН17 от Украины и единственный прокурор от Украины. Эту информацию я получила от коллег из ... Нидерландов", - написала Сарган.

Она напомнила, что в Нидерландах должен начаться судебный процесс над виновными в сбивании пассажирского самолета уже в марте 2020 года.

"Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель ... Что мы, наконец, имеем? Есть открытое желание со стороны руководства ГПУ "слить" следствие по МН17", - отметила пресс-секретарь Луценко.

Как сообщал УНН, только в прошлый четверг народные депутаты Украины приняли в целом законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении действия соглашения по расследованию по делу катастрофы Boeing MH17.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Самолет выполнял рейс "Амстердам - Куала-Лумпур". Большинство погибших - 196 человек - были гражданами Нидерландов.