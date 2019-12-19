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Нардепи продовжили угоду з Нідерландами у справі MH17

Нардепи продовжили угоду з Нідерландами у справі MH17

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Народні депутати України ухвалили в цілому законопроект про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про продовження дії угоди щодо розслідування у справі катастрофи Boeing MH17. Відповідне рішення підтримали 324 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроект передбачає продовження до 1 серпня 2020 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року, що сприятиме подальшому практичному залученню нідерландської сторони до розслідування причин авіаційної катастрофи рейсу МН17 авіакомпанії “Малайзійські авіалінії”, яка сталася на території України 17 липня 2014 року.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Літак виконував рейс “Амстердам — Куала-Лумпур”. Більшість загиблих — 196 осіб — були громадянами Нідерландів.

Як повідомлялося раніше в УНН, судовий розгляд у справі MH17 триватиме 25 тижнів.

Українські Національні Новини

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