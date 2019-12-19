Нардепы продлили соглашение с Нидерландами по делу MH17

Законопроект предусматривает продление до 1 августа 2020 срока действия Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследование от 28 июля 2014 года, что будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17 авиакомпании “Малазийские авиалинии”, которая произошла на территории Украины 17 июля 2014 года.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс “Амстердам — Куала-Лумпур”. Большинство погибших — 196 человек — были гражданами Нидерландов.

Как сообщалось ранее в УНН, судебное разбирательство по делу MH17 продлится 25 недель.