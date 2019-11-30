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Судовий розгляд у справі MH17 триватиме 25 тижнів

Судовий розгляд у справі MH17 триватиме 25 тижнів

Київ • УНН

 • 12927 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Судовий розгляд кримінальної справи у Гаазі за фактом аварії рейсу Малайзійських авіаліній MH17 розпочнеться 9 березня в добре охоронюваному судовому комплексі в аеропорту "Схіпхол". Суд зарезервував 25 тижнів для судового розгляду, передає УНН із посиланням на NL Times.

"Суд зарезервував 25 тижнів для судового розгляду. У 2020 році - 9-13 березня, 23-27 березня, 8 червня - 3 липня, 31 серпня - 13 листопада. Суд також розгляне справу в 2021 році з 1 лютого по 26 березня", - йдеться у повідомленні.

Судовою справою керуватимуть три судді, а ще два судді будуть "в резерві".

Закони Нідерландів також були змінені, щоб забезпечити можливість проведення частини судового розгляду на англійській мові. Ті, хто дадуть свідчення у справі, але не зможуть бути присутніми на ньому, зможуть це зробити в прямому ефірі.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Літак виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Більшість загиблих - 196 осіб - були громадянами Нідерландів.

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