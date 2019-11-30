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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 37319 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107387 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 96246 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 106705 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117896 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147381 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147982 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Судебное разбирательство по делу MH17 продлится 25 недель

Судебное разбирательство по делу MH17 продлится 25 недель

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Судебное разбирательство уголовного дела в Гааге по факту аварии рейса Малайзийских авиалиний MH17 начнется 9 марта в хорошо охраняемом судовом комплексе в аэропорту "Схипхол". Суд зарезервировал 25 недель для судебного разбирательства, передает УНН со ссылкой на NL Times.

"Суд зарезервировал 25 недель для судебного разбирательства. В 2020 году - 9-13 марта, 23-27 марта, 8 июня - 3 июля, 31 августа - 13 ноября. Суд также рассмотрит дело в 2021 году с 1 февраля по 26 марта", - говорится в сообщении.

Судебным делом будут руководить три судьи, а еще два судьи будут "в резерве".

Законы Нидерландов также были изменены, чтобы обеспечить возможность проведения части судебного разбирательства на английском языке. Те, кто дадут показания по делу, но не смогут присутствовать на нем, смогут это сделать в прямом эфире.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Самолет выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Большинство погибших - 196 человек - были гражданами Нидерландов.

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