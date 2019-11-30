Судебное разбирательство по делу MH17 продлится 25 недель
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Судебное разбирательство уголовного дела в Гааге по факту аварии рейса Малайзийских авиалиний MH17 начнется 9 марта в хорошо охраняемом судовом комплексе в аэропорту "Схипхол". Суд зарезервировал 25 недель для судебного разбирательства, передает УНН со ссылкой на NL Times.
"Суд зарезервировал 25 недель для судебного разбирательства. В 2020 году - 9-13 марта, 23-27 марта, 8 июня - 3 июля, 31 августа - 13 ноября. Суд также рассмотрит дело в 2021 году с 1 февраля по 26 марта", - говорится в сообщении.
Судебным делом будут руководить три судьи, а еще два судьи будут "в резерве".
Законы Нидерландов также были изменены, чтобы обеспечить возможность проведения части судебного разбирательства на английском языке. Те, кто дадут показания по делу, но не смогут присутствовать на нем, смогут это сделать в прямом эфире.
Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Самолет выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Большинство погибших - 196 человек - были гражданами Нидерландов.