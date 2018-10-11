Звернення з проханням надати автокефалію підтримала група єпископів УПЦ МП – Президент

"Томос – це фактично ще один факт проголошення незалежності України. Імперія втрачає один з останніх важелів впливу на свою колишню колонію", - сказав Президент.



За його словами, для України власна церква – гарантія духовної свободи.



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"Україна поважатиме вибір тих, хто забажає залишитись у тій церковній структурі, яка зберігатиме єдність з РПЦ", - сказав Глава держави.



За його словами, так само держава захистить права тих священиків і мірян УПЦ МП, які добровільно вирішать вийти з-під Москви для того, щоб разом з іншими православними створити Єдину помісну православну українську церкву.



"Сьогодні я вже можу сказати, що звернення до Вселенського патріарха з проханням надати автокефалію підтримала і група єпископів УПЦ Московського патріархату. Вони витримали тиск, шантаж, погрози і залякування, але звернулись своїми підписами до Вселенського патріарху", - заявив Президент.

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Нагадаємо, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.



Нагадаємо, речник УПЦ КП Євстратій Зоря з посиланням на джерела повідомив, що на Синоді Вселенського патріархату ухвалили два важливі для України рішення: про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія) (щодо зняття анафеми - ред.), а також про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 р.



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