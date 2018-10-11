Порошенко: Вселенський патріарх і Синод сказали "так" автокефалії для УПЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Рішення Вселенського патріарху і Синоду остаточно розвіяло імперські ілюзії. Про це заявив Президент Петро Порошенко у четвер, передає кореспондент УНН.
“Господь побачив боротьбу України за самостійність... Йому стало так угодно, щоб його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломей і Синод Константинопольської церкви сказали омріяне, довгоочікуване та протягом тривалого часу виборюване нами „так“, помісній автокефальній православній церкві України бути”, — наголосив Порошенко.
За його словами, “рішення про надання автокефалії вже прийнято”. Він назвав це питанням незалежності та національної безпеки.
“Рішення Вселенського Патріарху і Синоду остаточно розвіяло імперські ілюзії і шовіністичні фантазії Москви ... про Україну як нібито канонічну територію російської церкви”, — сказав Президент.
Як повідомляв УНН, за рішенням Синоду в Стамбулі, Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.