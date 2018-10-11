Порошенко: Вселенский патриарх и Синод сказали "да" автокефалии для УПЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Решение Вселенского патриарха и Синода окончательно развеяло имперские иллюзии. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в четверг, передает корреспондент УНН.
"Господь увидел борьбу Украины за независимость ... Ему стало так угодно, чтобы его Святейшество Вселенский патриарх Варфоломей и Синод Константинопольской церкви сказали то, о чем мечтали и долго ждали в течение длительного времени, за что боролись - "да", поместной автокефальной православной церкви Украины быть", - подчеркнул Порошенко.
По его словам, "решение о предоставлении автокефалии уже принято". Он назвал это вопросом независимости и национальной безопасности.
"Решение Вселенского Патриарха и Синода окончательно развеяло имперские иллюзии и шовинистические фантазии Москвы ... об Украине как якобы канонической территории русской церкви", - сказал Президент.
Как сообщал УНН, по решению Синода в Стамбуле, Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.