Порошенко: Вселенский патриарх и Синод сказали "да" автокефалии для УПЦ

"Господь увидел борьбу Украины за независимость ... Ему стало так угодно, чтобы его Святейшество Вселенский патриарх Варфоломей и Синод Константинопольской церкви сказали то, о чем мечтали и долго ждали в течение длительного времени, за что боролись - "да", поместной автокефальной православной церкви Украины быть", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, "решение о предоставлении автокефалии уже принято". Он назвал это вопросом независимости и национальной безопасности.

"Решение Вселенского Патриарха и Синода окончательно развеяло имперские иллюзии и шовинистические фантазии Москвы ... об Украине как якобы канонической территории русской церкви", - сказал Президент.

Как сообщал УНН, по решению Синода в Стамбуле, Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.