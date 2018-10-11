Обращение с просьбой предоставить автокефалию поддержала группа епископов УПЦ МП - Президент

"Томос - это фактически еще один факт провозглашения независимости Украины. Империя теряет один из последних рычагов влияния на свою бывшую колонию", - сказал Президент.



По его словам, для Украины собственная церковь - гарантия духовной свободы.



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"Украина будет уважать выбор тех, кто пожелает остаться в той церковной структуре, сохранять единство с РПЦ", - сказал Глава государства.



По его словам, также государство защитит права тех священников и мирян УПЦ МП, которые добровольно решат выйти из-под Москвы для того, чтобы вместе с другими православными создать Единую поместную православную украинскую церковь.



"Сегодня я уже могу сказать, что обращение к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию поддержала и группа епископов УПЦ Московского патриархата. Они выдержали давление, шантаж, угрозы и запугивания, но обратились своими подписями к Вселенскому патриарху", - заявил Президент.

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Напомним, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.



Напомним, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря со ссылкой на источники сообщил, что на Синоде Вселенского патриархата приняли два важных для Украины решения: об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария) (о снятии анафемы - ред.), а также о признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 г.



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