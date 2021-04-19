Зустріч радників “нормандської четвірки”: в ОП заявили про продовження узгодження кластерів з виконання Мінських домовленостей

Деталі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 19 квітня взяв участь у відеоконференції політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату. Під час зустрічі німецька сторона запропонувала узгодити звернення політичних радників лідерів «Нормандської четвірки» про те, що вони вітають оновлену прихильність додатковим заходам зі зміцнення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року. Радники закликають представників Тристоронньої контактної групи працювати над механізмом координації з реагування на порушення режиму припинення вогню.

Андрій Єрмак зазначив, що українська сторона підтримує таке звернення до ТКГ, а також має багато пропозицій щодо вдосконалення функціонування режиму припинення вогню, наприклад щодо більш суворої відповідальності за снайперські обстріли.

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"Крім того, у разі наявності загиблих у результаті обстрілів робоча група ТКГ з питань безпеки має збиратися протягом 24 годин, і ніхто не має права відмовитися від цього. Відповідні пропозиції української сторони cформовані та будуть представлені координатору робочої групи з питань безпеки ТКГ послу Яшару Халіту Чевіку під час завтрашнього засідання", - інформують в ОП.

Радники лідерів України, Франції, Німеччини та Росії також домовилися на наступних засіданнях продовжити роботу над узгодженням кластерів, які покликані забезпечити виконання Мінських домовленостей для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо

У форматі відеоконференції сьогодні відбулася зустріч радників глав держав “нормандської четвірки”: України, Німеччини, Франції та Росії, де усі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Контекст

Переговори відбудуться після того, як лідери України, Франції й Німеччини минулого тижня закликали Росію припинити нарощування військ поблизу кордону України і в окупованому Криму на тлі занепокоєння щодо намірів Москви.

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.