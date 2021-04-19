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Встреча советников “нормандской четверки”: в ОП заявили о продолжении согласования кластеров по выполнению Минских договоренностей

Встреча советников “нормандской четверки”: в ОП заявили о продолжении согласования кластеров по выполнению Минских договоренностей

Киев  •  УНН

 • 25495 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Во время встречи “нормандской четверки” немецкая сторона предложила согласовать обращения советников о том, что они приветствуют обновленную приверженность дополнительным мерам по укреплению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года. Об этом говорится на сайте ОП, пишет УНН.

Детали

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 19 апреля принял участие в видеоконференции политических советников лидеров стран — участниц Нормандского формата. Во время встречи немецкая сторона предложила согласовать обращения политических советников лидеров “Нормандской четверки” о том, что они приветствуют обновленную приверженность дополнительным мерам по укреплению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года. Советники призывают представителей Трехсторонней контактной группы работать над механизмом координации реагирования на нарушения режима прекращения огня.

Андрей Ермак отметил, что украинская сторона поддерживает такое обращение к ТКГ, а также много предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня, например по более строгой ответственности за снайперские обстрелы.

Цитата

“Кроме того, при наличии погибших в результате обстрелов рабочая группа ТКГ по вопросам безопасности имеет собираться в течение 24 часов, и никто не имеет права отказаться от этого. Соответствующие предложения украинской стороны сформированной и будут представлены координатору рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ после Яшар Халит Чевик во время завтрашнего заседания ”, - информируют в ОП.

Советники лидеров Украины, Франции, Германии и России также договорились на следующих заседаниях продолжить работу над согласованием кластеров, которые призваны обеспечить выполнение Минских договоренностей для мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Напомним

В формате видеоконференции сегодня состоялась встреча советников глав государств “нормандской четверки”: Украины, Германии, Франции и России, где все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Контекст

Переговоры состоятся после того, как лидеры Украины, Франции и Германии на прошлой неделе призвали Россию прекратить наращивание войск вблизи границы Украины и в оккупированном Крыму на фоне беспокойства относительно намерений Москвы.

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

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