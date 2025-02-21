Зупинити ядерний шантаж росії: Сибіга поспілкувався з гендеректором МАГАТЕ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.

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За словами дипломата, обговорили шляхи забезпечення ядерної безпеки - зокрема після того, як росія нещодавно зірвала ротацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС і завдала удару по ЧАЕС.

Сильна міжнародна реакція має вирішальне значення, щоб зупинити ядерний шантаж росії - підкреслив глава українського МЗС.

Контекст

Команда МАГАТЕ, яка повинна була замінити діючий склад місії на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, досі не змогла провести ротацію через провокаційні дії агресора. Про це повідомив голова Держатомрегулювання - Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

За його словами, експерти МАГАТЕ, які приїхали до Запорізької АЕС і були атаковані російським дроном 10 грудня 2024 року, мали замінити своїх колег, які перебувають на території станції вже два місяці.