Остановить ядерный шантаж россии: Сибига пообщался с гендеректором МАГАТЭ
Киев • УНН
Глава МИД Украины провел телефонные переговоры с гендиректором МАГАТЭ по ядерной безопасности. Обсудили срыв ротации на ЗАЭС и недавний удар по ЧАЭС, Сибига подчеркнул важность международной реакции.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.
Детали
По словам дипломата, обсудили пути обеспечения ядерной безопасности - в частности после того, как россия недавно сорвала ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС и нанесла удар по ЧАЭС.
Сильная международная реакция имеет решающее значение, чтобы остановить ядерный шантаж россии
Контекст
Команда МАГАТЭ, которая должна была заменить действующий состав миссии на временно оккупированной Запорожской АЭС, до сих пор не смогла провести ротацию из-за провокационных действий агрессора. Об этом сообщил председатель Госатомрегулирования - Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.
По его словам, эксперты МАГАТЭ, которые приехали на Запорожскую АЭС и были атакованы российским дроном 10 декабря 2024 года, должны были заменить своих коллег, которые находятся на территории станции уже два месяца.