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Остановить ядерный шантаж россии: Сибига пообщался с гендеректором МАГАТЭ

Киев  •  УНН

 • 7170 просмотра

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Глава МИД Украины провел телефонные переговоры с гендиректором МАГАТЭ по ядерной безопасности. Обсудили срыв ротации на ЗАЭС и недавний удар по ЧАЭС, Сибига подчеркнул важность международной реакции.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.

Детали

По словам дипломата, обсудили пути обеспечения ядерной безопасности - в частности после того, как россия недавно сорвала ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС и нанесла удар по ЧАЭС.

Сильная международная реакция имеет решающее значение, чтобы остановить ядерный шантаж россии 

- подчеркнул глава украинского МИД.

Контекст

Команда МАГАТЭ, которая должна была заменить действующий состав миссии на временно оккупированной Запорожской АЭС, до сих пор не смогла провести ротацию из-за провокационных действий агрессора. Об этом сообщил председатель Госатомрегулирования - Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.

По его словам, эксперты МАГАТЭ, которые приехали на Запорожскую АЭС и были атакованы российским дроном 10 декабря 2024 года, должны были заменить своих коллег, которые находятся на территории станции уже два месяца.

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
rafael-grossiРафаэль Гросси
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
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