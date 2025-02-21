Остановить ядерный шантаж россии: Сибига пообщался с гендеректором МАГАТЭ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.

Детали

По словам дипломата, обсудили пути обеспечения ядерной безопасности - в частности после того, как россия недавно сорвала ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС и нанесла удар по ЧАЭС.

Сильная международная реакция имеет решающее значение, чтобы остановить ядерный шантаж россии - подчеркнул глава украинского МИД.

Контекст

Команда МАГАТЭ, которая должна была заменить действующий состав миссии на временно оккупированной Запорожской АЭС, до сих пор не смогла провести ротацию из-за провокационных действий агрессора. Об этом сообщил председатель Госатомрегулирования - Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.

По его словам, эксперты МАГАТЭ, которые приехали на Запорожскую АЭС и были атакованы российским дроном 10 декабря 2024 года, должны были заменить своих коллег, которые находятся на территории станции уже два месяца.