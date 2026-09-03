ЗСУ за добу ліквідували 1 320 військових і знищили 1 875 БпЛА рф - Генштаб
Київ • УНН
За добу російська армія втратила 1 320 військових, 69 артсистем і 1 875 БПЛА. Загальні втрати рф сягнули 1 492 350 осіб.
За добу 2 вересня Сили оборони України ліквідували 1 320 російських військових. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
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Зокрема, російські війська втратили 1 бойову броньовану машину та 69 артилерійських систем.
Найбільших втрат серед техніки противник зазнав у безпілотниках - Сили оборони знищили 1 875 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Також українські військові знищили 435 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 12 наземних роботизованих комплексів і 3 одиниці спеціальної техніки рф.
Загальні втрати особового складу рф від початку повномасштабного вторгнення станом на 3 вересня 2026 року становлять близько 1 492 350 військових. Дані продовжують уточнювати.
Нагадаємо
У серпні українські військові ліквідували 42 020 окупантів. За три місяці літа втрати російської армії сягнули 124 170 осіб.
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