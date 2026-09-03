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ЗСУ за добу ліквідували 1 320 військових і знищили 1 875 БпЛА рф - Генштаб

Київ • УНН

 • 1514 перегляди

За добу російська армія втратила 1 320 військових, 69 артсистем і 1 875 БПЛА. Загальні втрати рф сягнули 1 492 350 осіб.

ЗСУ за добу ліквідували 1 320 військових і знищили 1 875 БпЛА рф - Генштаб

За добу 2 вересня Сили оборони України ліквідували 1 320 російських військових. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зокрема, російські війська втратили 1 бойову броньовану машину та 69 артилерійських систем.

Найбільших втрат серед техніки противник зазнав у безпілотниках - Сили оборони знищили 1 875 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Також українські військові знищили 435 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 12 наземних роботизованих комплексів і 3 одиниці спеціальної техніки рф.

Загальні втрати особового складу рф від початку повномасштабного вторгнення станом на 3 вересня 2026 року становлять близько 1 492 350 військових. Дані продовжують уточнювати.

Нагадаємо

У серпні українські військові ліквідували 42 020 окупантів. За три місяці літа втрати російської армії сягнули 124 170 осіб.

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Вадим Хлюдзинський

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