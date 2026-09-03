ВСУ за сутки ликвидировали 1 320 военных и уничтожили 1 875 БПЛА рф — Генштаб

За сутки 2 сентября Силы обороны Украины ликвидировали 1 320 российских военнослужащих. Об этом сообщает УНН сводку Генштаба ВСУ.

Детали

В частности, российские войска потеряли 1 боевую бронированную машину и 69 артиллерийских систем.

Наибольшие потери среди техники противник понес в беспилотниках — Силы обороны уничтожили 1 875 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Также украинские военные уничтожили 435 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 12 наземных роботизированных комплексов и 3 единицы специальной техники рф.

Общие потери личного состава рф с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 3 сентября 2026 года составляют около 1 492 350 военнослужащих. Данные продолжают уточняться.

Напомним

В августе украинские военные ликвидировали 42 020 оккупантов. За три летних месяца потери российской армии достигли 124 170 человек.

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