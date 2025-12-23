ЗСУ відбили механізований штурм росіян на Костянтинівському напрямку: відео
Київ • УНН
Сили оборони України відбили механізований штурм російських окупантів на Костянтинівському напрямку 22 грудня. Воїни 28 окремої механізованої бригади знищили піхотинців та танки ворога.
Сили оборони України відбили черговий механізований штурм російських окупантів на Костянтинівському напрямку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Угруповання військ "Схід" Збройних сил України.
Деталі
У понеділок, 22 грудня, росіяни намагались прорватись через бойові порядки Сил оборони України під Іванопіллям. Воїни 28-ї окремої механізованої бригади не дали цього зробити, йдеться в повідомленні.
Ворог задіяв свої максимально "зашиті" танки-сараї та близько пʼятнадцяти штурмовиків. Але ще на підʼїзді до наших позицій окупантів зустріли щільним вогнем артилеристи 28 ОМБр. Потім за справу взялись екіпажі ББпС "Спалах", Kurt&Company, R.V. 3-го батальйону, пілоти 2-го МБ "Libertas", 1-го батальйону, а також суміжні підрозділи
В результаті російські піхотинці, а також танки, були знищені. Пресслужба угрупування війск опублікувала відео відбиття штурму.
Увага, кадри 18+!!!
Нагадаємо
Бійці Національної гвардії України відбили штурм росіян у районі Добропілля на Донеччині. Було знищено 4 танки та уражено 6 ББМ, 6 танків, БТР, квадроцикл, а також ліквідовано 4 окупанти.