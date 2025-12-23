ЗСУ відбили механізований штурм росіян на Костянтинівському напрямку: відео

$42.150.10
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
11:41 • 12136 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 16125 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 11958 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrex
23 грудня, 08:27 • 14689 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 20988 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 36992 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 52546 перегляди
"Нічого святого там немає": Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 82186 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44904 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури
Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго
Київщина зазнала нічної атаки рф: зачепило два райони, є загибла та 3 постраждалих
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезоном
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 82184 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинку
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезоном
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлер
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекорд
ЗСУ відбили механізований штурм росіян на Костянтинівському напрямку: відео

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Сили оборони України відбили механізований штурм російських окупантів на Костянтинівському напрямку 22 грудня. Воїни 28 окремої механізованої бригади знищили піхотинців та танки ворога.

ЗСУ відбили механізований штурм росіян на Костянтинівському напрямку: відео

Сили оборони України відбили черговий механізований штурм російських окупантів на Костянтинівському напрямку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Угруповання військ "Схід" Збройних сил України.

Деталі

У понеділок, 22 грудня, росіяни намагались прорватись через бойові порядки Сил оборони України під Іванопіллям. Воїни 28-ї окремої механізованої бригади не дали цього зробити, йдеться в повідомленні.

Ворог задіяв свої максимально "зашиті" танки-сараї та близько пʼятнадцяти штурмовиків. Але ще на підʼїзді до наших позицій окупантів зустріли щільним вогнем артилеристи 28 ОМБр. Потім за справу взялись екіпажі ББпС "Спалах", Kurt&Company, R.V. 3-го батальйону, пілоти 2-го МБ "Libertas", 1-го батальйону, а також суміжні підрозділи

 - заявили в Угрупуванні військ «Схід».

В результаті російські піхотинці, а також танки, були знищені. Пресслужба угрупування війск опублікувала відео відбиття штурму.

Увага, кадри 18+!!!

Нагадаємо

Бійці Національної гвардії України відбили штурм росіян у районі Добропілля на Донеччині. Було знищено 4 танки та уражено 6 ББМ, 6 танків, БТР, квадроцикл, а також ліквідовано 4 окупанти.

Євген Устименко

