ВСУ отбили механизированный штурм россиян на Константиновском направлении: видео

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Силы обороны Украины отбили механизированный штурм российских оккупантов на Константиновском направлении 22 декабря. Воины 28 отдельной механизированной бригады уничтожили пехотинцев и танки врага.

ВСУ отбили механизированный штурм россиян на Константиновском направлении: видео

Силы обороны Украины отбили очередной механизированный штурм российских оккупантов на Константиновском направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Группировку войск "Восток" Вооруженных сил Украины.

Подробности

В понедельник, 22 декабря, россияне пытались прорваться через боевые порядки Сил обороны Украины под Иванопольем. Воины 28-й отдельной механизированной бригады не дали этого сделать, говорится в сообщении.

Враг задействовал свои максимально "зашитые" танки-сараи и около пятнадцати штурмовиков. Но еще на подъезде к нашим позициям оккупантов встретили плотным огнем артиллеристы 28 ОМБр. Затем за дело взялись экипажи ББпС "Вспышка", Kurt&Company, R.V. 3-го батальона, пилоты 2-го МБ "Libertas", 1-го батальона, а также смежные подразделения

 - заявили в Группировке войск "Восток".

В результате российские пехотинцы, а также танки, были уничтожены. Пресс-служба группировки войск опубликовала видео отражения штурма.

Внимание, кадры 18+!!!

Напомним

Бойцы Национальной гвардии Украины отбили штурм россиян в районе Доброполья Донецкой области. Было уничтожено 4 танка и поражено 6 ББМ, 6 танков, БТР, квадроцикл, а также ликвидировано 4 оккупанта.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Донецкая область
Национальная гвардия Украины
Вооруженные силы Украины
Украина