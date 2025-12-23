ВСУ отбили механизированный штурм россиян на Константиновском направлении: видео
Киев • УНН
Силы обороны Украины отбили механизированный штурм российских оккупантов на Константиновском направлении 22 декабря. Воины 28 отдельной механизированной бригады уничтожили пехотинцев и танки врага.
Силы обороны Украины отбили очередной механизированный штурм российских оккупантов на Константиновском направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Группировку войск "Восток" Вооруженных сил Украины.
Подробности
В понедельник, 22 декабря, россияне пытались прорваться через боевые порядки Сил обороны Украины под Иванопольем. Воины 28-й отдельной механизированной бригады не дали этого сделать, говорится в сообщении.
Враг задействовал свои максимально "зашитые" танки-сараи и около пятнадцати штурмовиков. Но еще на подъезде к нашим позициям оккупантов встретили плотным огнем артиллеристы 28 ОМБр. Затем за дело взялись экипажи ББпС "Вспышка", Kurt&Company, R.V. 3-го батальона, пилоты 2-го МБ "Libertas", 1-го батальона, а также смежные подразделения
В результате российские пехотинцы, а также танки, были уничтожены. Пресс-служба группировки войск опубликовала видео отражения штурма.
Внимание, кадры 18+!!!
Напомним
Бойцы Национальной гвардии Украины отбили штурм россиян в районе Доброполья Донецкой области. Было уничтожено 4 танка и поражено 6 ББМ, 6 танков, БТР, квадроцикл, а также ликвидировано 4 оккупанта.